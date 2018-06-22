親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台企高層=養老院？馬雲一句話 台灣老闆全中槍

鴻海去年營收成長未達10% 郭台銘向股東鞠躬致歉

道瓊連8黑 台股開跌39.82點失守季線

2018-06-22 09:30經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

台股今日以10,901.25點下跌39.82點開出。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝...
台股今日以10,901.25點下跌39.82點開出。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
分享

美股連續8個交易日收黑，昨日持續大跌近200點，影響台股今日跳空開低，以10,901.25點下跌39.82點開出，在電金傳全面熄火下，指數跌破季線並向下回測半年線支撐，先前盤面強勢股如被動元件、矽晶圓等持續遭到賣壓調節。

昨日道瓊指數開低走低，連續8個交易日收黑，四大指數收盤全數下跌。由於貿易議題擔憂情緒再度上升，加上聯準會費城分行公布的製造業展望報告，大幅不如市場預期，使得投資人擔憂貿易戰正在影響經濟數據下滑。另外，美國最高法院通過裁決，將允許各州政府向互聯網零售商徵收銷售稅，使得亞馬遜為主的電商類股股價承壓。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌196.0點或0.79%，收在24461點；標普500指數下跌17.5點或0.63%，收在2749.76點；Nasdaq指數下跌68.56點或0.88%，收在7712.95點；費半指數下跌17.5點或1.25%，收在1381.0點。

從籌碼面來看，三大法人昨日合計賣超82.07億元，其中外資賣超76.29億元，投信賣超4.73億元，自營商賣超0.4億元。外資台指期部位，淨多單減少4021口，使整體淨多單水位降至35,168口。

法人表示，昨日台股持續守穩季線與半年線，並拉升月線與季線向上翻揚，KD指標止跌。考量美中貿易摩擦之負面影響仍將持續存在，且目前技術面短期均線下彎，中長期均線緩升，預期指數空間有限。建議選股不選市，擇優布局，汰弱留強，業績股仍有表現空間，選股上以被動元件、光碟片、MOSFET、水泥及高殖利率股等為主。

台股

相關新聞

美股跌不停 台股挫百點失守半年線

2018-06-22 09:59

中鋼業績前景佳 早盤開低走高

2018-06-22 09:46

美股跌跌不休 台股半年線支撐再受挑戰

2018-06-22 09:00

熱門文章

鴻海集團回饋小股東 每人贈送6.6萬元購物金

2018-06-21 16:30

中鋼股東會發現金股利0.88元 紀念品「皂到幸福」

2018-06-21 10:57

中鋼配發股息0.88元 前5月獲利達106億

2018-06-21 13:35

日月光財務長董宏思 為股價破底喊委屈

2018-06-21 10:27

小股東要求擴大員工加薪幅度 中鋼：今年加薪3.5%

2018-06-21 11:11

AMOLED面板 恐供過於求

2018-06-22 00:02

鴻海去年營收成長未達10％ 郭台銘鞠躬致歉

2018-06-22 09:26

長榮海股利創下2011年來最好的一年 看好Q3旺季效應

2018-06-21 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top