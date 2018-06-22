道瓊連8黑 台股開跌39.82點失守季線

2018-06-22 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



台股今日以10,901.25點下跌39.82點開出。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

美股連續8個交易日收黑，昨日持續大跌近200點，影響台股今日跳空開低，以10,901.25點下跌39.82點開出，在電金傳全面熄火下，指數跌破季線並向下回測半年線支撐，先前盤面強勢股如被動元件、矽晶圓等持續遭到賣壓調節。

昨日道瓊指數開低走低，連續8個交易日收黑，四大指數收盤全數下跌。由於貿易議題擔憂情緒再度上升，加上聯準會費城分行公布的製造業展望報告，大幅不如市場預期，使得投資人擔憂貿易戰正在影響經濟數據下滑。另外，美國最高法院通過裁決，將允許各州政府向互聯網零售商徵收銷售稅，使得亞馬遜為主的電商類股股價承壓。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌196.0點或0.79%，收在24461點；標普500指數下跌17.5點或0.63%，收在2749.76點；Nasdaq指數下跌68.56點或0.88%，收在7712.95點；費半指數下跌17.5點或1.25%，收在1381.0點。

從籌碼面來看，三大法人昨日合計賣超82.07億元，其中外資賣超76.29億元，投信賣超4.73億元，自營商賣超0.4億元。外資台指期部位，淨多單減少4021口，使整體淨多單水位降至35,168口。

法人表示，昨日台股持續守穩季線與半年線，並拉升月線與季線向上翻揚，KD指標止跌。考量美中貿易摩擦之負面影響仍將持續存在，且目前技術面短期均線下彎，中長期均線緩升，預期指數空間有限。建議選股不選市，擇優布局，汰弱留強，業績股仍有表現空間，選股上以被動元件、光碟片、MOSFET、水泥及高殖利率股等為主。