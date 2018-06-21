LED類股擔綱多頭指標 台股收漲13點
美股跌勢趨緩且收盤小漲，激勵昨日已表態的台股多頭今（21）日開盤更往11,000點叩關，不過，盤中追價意願較低，指數維持在平盤之上，投資人持續觀望美中貿易戰的變化，以及等待台積電（2330）下周一（25日）除息交易的走勢，盤中除被動元件股再度大震盪，資金轉向低價LED類股，台股指數收盤10941.07點，上漲13.63點，成交量1,368.59億元。
今日台積電（2330）及鴻海（2317）僅持穩在平盤附近，大立光（2330）盤中漲幅超過2%持續強勢表現。昨日走弱的被動元件今日又轉為強勢股，國巨（2327）、奇力新（2456）、 大毅（2478）及禾伸堂（3026）等股價都攀高，但11點10分過後，股價又一路走低而以下跌收市；但低價的光磊（2340）、 鼎元（2426）等LED類股盤中也轉強。
昨日拉抬指數的權值股今日走勢持穩，台灣50成分股中，僅台塑（1301）、南亞科（2408）、 統一超（2912）、中租-KY（5871）及大立光（3008）的股價漲幅相對較大。
元富投顧表示，6月中下旬一直到7月份，美中貿易制裁前，兩國之間的放話、加碼將不斷，美元呈相對強勢，也讓亞洲新興國家貨幣政策飽受貶值之苦，外資競相減碼，更讓亞洲各國股市跌跌不休，尤其震央中的上證指數，台股2月迄今，外資也賣超2781億元，如果台幣持續呈貶值，美中貿易大戰不休，台股季線~半年線10900點將面臨考驗，此波漲多主流股提防補跌。
留言