LED類股擔綱多頭指標 台股收漲13點

2018-06-21 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美股跌勢趨緩且收盤小漲，激勵昨日已表態的台股多頭今（21）日開盤更往11,000點叩關，不過，盤中追價意願較低，指數維持在平盤之上，投資人持續觀望美中貿易戰的變化，以及等待台積電（2330）下周一（25日）除息交易的走勢，盤中除被動元件股再度大震盪，資金轉向低價LED類股，台股指數收盤10941.07點，上漲13.63點，成交量1,368.59億元。

今日台積電（2330）及鴻海（2317）僅持穩在平盤附近，大立光（2330）盤中漲幅超過2%持續強勢表現。昨日走弱的被動元件今日又轉為強勢股，國巨（2327）、奇力新（2456）、 大毅（2478）及禾伸堂（3026）等股價都攀高，但11點10分過後，股價又一路走低而以下跌收市；但低價的光磊（2340）、 鼎元（2426）等LED類股盤中也轉強。

昨日拉抬指數的權值股今日走勢持穩，台灣50成分股中，僅台塑（1301）、南亞科（2408）、 統一超（2912）、中租-KY（5871）及大立光（3008）的股價漲幅相對較大。