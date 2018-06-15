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不願做房奴 港僑生捨銀行金飯碗回台灣賣點心

金融股挺身而出 台股力守11000點

2018-06-15 13:20中央社 台北15日電

雖然美國科技股大漲，但亞股開盤走勢偏弱，一度讓開高的台股由紅翻黑，所幸金融股挺身而出，國泰金控、富邦金控力守紅盤之上，帶動台股挺在11000點。

截至10時30分，加權股價指數下跌1.98點、為11012.00點、成交值新台幣734.96億元，金融股表現相對強勢，電子股指標大立光、台積電、鴻海仍在平盤之下遊走，不過內資著墨較多的二線光學股、博弈概念表現較佳。

分析師表示，台股力守11000點整數關卡，伺機收復月線11029點，多頭指標金融股擔綱演出，尤以壽險股表現較為凸出，電子權值股雖相對疲弱，但內資為主的櫃買指數位置還在10日線158.20點附近，玉晶光、康控-KY、伍豐等有資金著墨的族群，都是強勢指標。

此外，之前盤面最強的被動元件、矽晶圓族群今天仍處休息狀態，類股漲跌互見。

分析師指出，台股今天早盤在平盤附近來回震盪，量能也未有明顯變化，由於18日端午節休市，市場觀望氣氛顯得濃厚，指數可望維持在6月4日多方缺口之上，週線則恐收出百餘點長黑。

法人也認為，外資近期受到美國升息影響出現明顯賣超，新台幣匯率今天挑戰30元大關，外資賣超動作恐有持續跡象，在外資態度尚未轉換前，台股要有明顯漲勢不易，個股表現可望較指數空間寬廣。

台股新台幣金融股

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