奇力新遭爆涉內線交易 盤中小跌暫守180元

2018-06-15 13:20 中央社 台北15日電



奇力新和旺詮兩家公司部分員工傳出涉內線交易案。奇力新14日澄清無高層人員涉案，檢調也未搜索公司。奇力新盤中跌幅收斂約1.6%，力守180元。

奇力新今天早盤震盪走弱，最低來到173.5元，下跌5.2%，盤中跌幅漸收斂，來到180元，跌幅1.6%。

被動元件廠奇力新和旺詮去年1月下旬宣布以股份對價的股份轉換案，每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，由奇力新取得旺詮100%股份，

檢調6月14日獲報，當時有多名任職於奇力新及旺詮的人士，在重大利多訊息公布前，提早一個月進場，買進奇力新股票，涉內線交易，粗估擬制性獲利至少數十萬元。

台北地檢署14日指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，相關人等預計稍晚移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

針對檢調單位傳出奇力新、旺詮兩家公司部分員工恐涉內線交易案，奇力新發言人田慶威14日晚間發布澄清稿澄清。

田慶威表示，絕對沒有搜索奇力新公司。其次，奇力新總經理鐘世英只是去當證人，且無高層人員涉案。

田慶威也強調，對於不實消息若未能獲得立即澄清，將考慮提出告訴，請外界不要以訛傳訛，影響投資人權益。

奇力新主要生產一體成型電感（molding choke）、繞線式產品以及積層印刷功率電感產品等。

根據奇力新年報資料，國巨持有奇力新股權比重約14.94%，國巨旗下國新投資持有奇力新股權約2.97%。