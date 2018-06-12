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台股萬一行情 投信：第3季漲股不漲市

2018-06-12 10:57中央社 台北12日電

台股在內資推動、外資回補持股下，6月展開「萬一行情」，統一投信表示，在指數空間有限、個股有基本面推升下，第3季行情會是「漲股不漲市」，中小型股表現空間大。

統一中小基金經理人林世彬表示，自去年第3季以來，櫃買指數強於加權指數。統計去年6月30日至今年6月11日止，櫃買指數漲幅達16.78%，遠勝同期加權指數漲幅7.25%，盤面資金由大型股轉至中小型股輪動的態勢明顯。

林世彬指出，景氣處於擴張階段，美國減稅、全球主要經濟體資本支出創新高，將持續帶動未來經濟成長。台灣經濟穩健回溫，將支撐台股走強，儘管股價持續創高，台股仍保有高殖利率優勢。

他表示，台股目前殖利率約3.7%，優於全球多數股市，吸引外資的誘因並未消失，外資在連續7個月賣超台股後，自6月以來轉為淨買超，但目前回補大型股動作不大，預期中小型股仍有較大表現空間。

林世彬分析，美、中、歐的製造業採購經理人指數抵達高點之後，近期出現緩步下滑現象，但這並不意謂景氣轉空，目前全球景氣仍處於擴張階段，根據歷史經驗顯示，邁入經濟擴張後，平均持續期間超過1年。

此外，台灣景氣對策燈號2至4月連續3個月亮綠燈，經濟展望佳、企業獲利年增率也持續成長，在經濟增長階段，台股合理的股價淨值比(PBR)約1.6倍至1.8倍，目前台股加權指數股價淨值比約在1.7倍，評價並未過高，萬點行情有撐。

台股景氣櫃買指數

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