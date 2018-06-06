業成6/21除息 盤中大漲逾8%

2018-06-06 13:18 中央社 台北6日電



蘋果觸控面板供應商業成GIS-KY今年將配發每股新台幣9元的現金股利，創歷史新高，配息率41.9%，將在6月21日除息，今天盤中股價來到216元，大漲8.81%。

業成GIS-KY去年每股稅後盈餘（EPS）21.46元，大方配息，帶動今天股價走高。

業成GIS-KY指出，雖然先前中國大陸手機品牌已小量採用超聲波屏下指紋辨識產品，但當時技術並不成熟，未能引起市場太多迴響，但今年即將正式推出的產品，性能將明顯大幅提升。