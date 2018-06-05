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光碟雙雄短線漲幅耀眼 股價再攻漲停

2018-06-05 12:03中央社 台北5日電

光碟片大廠錸德搶先攻下300GB的AD歸檔光碟商機，短線漲幅逾200%，吸引外媒關注並形容是「音爆」（Sonic boom）上漲，今天再度亮燈漲停，中環同樣強勢攻上漲停。

錸德於5月7日宣布，成為日本Panasonic唯一海外代工廠，預計7月開始量產300GB的歸檔光碟，由於率先掌握未來雲端儲存的營運契機，轉機味十足，吸引三大法人積極卡位，推升股價快速飆漲，從5月7日的5.64元至今天的19.65元漲停價，短短一個月時間漲幅高達248%，漲幅台股之冠，為台股近一個月來最亮眼的「新星」。

躍升雲端概念股，錸德股價也像是擁有筋斗雲般輕易翻上雲上，更吸引美國財經體彭博形容是「音爆」（Sonic boom）上漲，創下2004年5月以來長達14年新高價。

中環也不遑多讓，繼昨天同步收漲停後，今天氣勢更強，快速攻上漲停價11.85元，截至11點10分止，漲停委買張數超過1.4萬張，從4月3日低點4.48元上漲以來，2個月左右漲幅也有165%。

大型雲端資料中心長達幾十年的舊資料儲存需求，所以「AD歸檔光碟」新崛起，法人預估，資料中心的資料量中有60%為冷資料，將是主要光碟儲存的目標客群。由於資料中心建置遠不及資料量提升，歸檔光碟趨勢成形。

法人預估，2020年全球資料中心可容量的資料量預估約為14ZB，與數位資料量共44ZB仍有接近70%的落差，勢必還需要找到更有效率的儲存方式，且冷資料儲存的總營運成本將是主要考量。若2020年所有冷資料中有1%為光碟儲存，則需要9.7億片300GB的歸檔光碟，中環和錸德的產能仍相對有限，光碟產業將受惠於歸檔光碟滲透率攀升及冷資料儲存需求強勁而邁向3-5年光景。

AD歸檔光碟有專利問題，是日本的天下，錸德成為Panasonic海外唯一代工廠，技術達到300GB，讓錸德擠進實質供應鏈之一，也等於直接為錸德最新技術背書，；中環則走自有品牌，目前做到100GB，後續也將積極搶攻高密度歸檔光碟市場。

光碟雙雄在產業「慘澹經營」18年，苦守寒窯18年後，終於盼到春燕來臨，雲端儲存需求的確為產業帶來新契機，雖要走的路還很長，但未來想像空間不小；台灣的光碟雙雄能否搭上筋斗雲上演翻轉勝，從股價氣勢表現看來，市場似乎給予不少期待。

錸德

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