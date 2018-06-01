美鋼鋁關稅引來報復！ 美股臉綠 台股開盤小漲7點

2018-06-01 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股示意圖。 聯合報系資料照 分享 facebook 台股周四因被動元件及矽晶圓等強勢族群出現拉回，所幸台積電（2330）及金融領軍穩住陣腳，終場上漲53點，不過，外資持續賣超現貨29.6億元，但期貨淨多單則加碼4000多口，外資做空現貨卻回補期貨多單，有賺取逆價差的意圖。昨夜美股受到美國對歐美課徵進口關稅影響重挫，亞股開盤小紅，台股以小漲7點開出，開在10882點，電子三劍客台積電、鴻海（2317）、大立光（3008）在平盤之上震盪。

美國宣布對加拿大、墨西哥與歐盟的鋼鐵與鋁開徵進口關稅，引來貿易夥伴的報復措施，全球貿易大戰蠢蠢欲動，衝擊美國四大指數在週四全面走軟，道瓊工業指數下跌251點。不過，5月仍以上漲作收，道瓊月K線上漲1.05%；那斯達克指數下跌月K線大漲5.32%，也已連續第2個月走揚；標準普爾500指數月K線上漲2.16%，也是連續第2個月走揚；費城半導體指數月K線飆漲10.82%，結束連續兩月的跌勢。

觀察周四三大法人部分，外資及陸資賣超29.6億元，投信賣超6.2億元，自營商買超0.08億元合計賣超34.87億元。以外資進出個股來看，續砍電子三雄，反手敲進面板雙虎。其中，台積電遭外資連6賣，但單日賣超縮小到僅有160張，反倒是對鴻海賣壓加大，連2天賣超，大立光也遭外資連2賣，而金控股也是外資出脫對象，包括第一金、兆豐金、新光金、中信金、玉山金、華南金等。

至於外資買超標的轉向面板族群，單日買超友達超過1.8萬張，群創也買超1.26萬張。目前外資對電金權值股賣壓仍沉重，顯示內資仍是目前撐盤要角，時序進入5月營收公布期，預料營收佳績股也將成為資金湧入標的，盤面上將以個股表現為主。

以台指期來看，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單4165口，淨多單回升到接近4萬口，來到39572口；投信回補空單317口，淨空單24261口；自營商回補空單383口，淨空單降到2322口，合計三大法人加碼多單4865口，淨多單為12989口。

永豐投顧表示，技術面觀察，周四紅K開高走高留上影線作收，雖然收復月季線暫時化解向下探低的擔憂，但留長上影線顯示上方賣壓沉重，而KD指標與MACD也都呈現偏空架構，預期盤勢仍將維持高檔震盪格局。後續除了國際政局外，台積電能否守穩220關卡不破，以及台幣是否再持續升勢都是台股能否衝破反壓的重點。

日盛投顧認為，台股上攻量須大於20日均量方能確保多頭續攻動能。目前均線支撐為月線至半年線，壓力為5日線至05／22高點11,034點。技術指標中，KD開口向下，9日K值（42）小於50，短線整理。選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。