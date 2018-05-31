MSCI半年度調整生效 台股收漲53點爆量2,364億元

2018-05-31 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



義大利政局動盪露出現解決跡象，歐美股市昨日反彈走揚，道瓊工業指數勁揚逾300點，激勵台股今（31）日開盤隨即站回月、季線，多頭並一度帶領指數回攻10,900點，惟上檔十日均線具有反壓，使得指數收斂漲幅並轉趨震盪，尾盤因MSCI半年度調整生效，爆出逾800億量，並小幅拉升指數，終場台股以10,874.96點作收，上漲53.79點，成交量2,364.48億元。

美股昨日走勢開高走高，由於歐洲政治動盪局勢趨緩，義大利拍賣56億歐元國債市況優於市場預期，且美國聯準會通過未來修改沃爾克規則的提議，激勵美國金融類股表現，而油價止跌反彈亦提振能源股表現，終場四大指數全數收漲。

觀察今早亞洲主要股市也多呈現反彈，其中以陸股走揚逾1%表現最為強勁，港股走揚近0.8%，韓股、日股與台股開高震盪，走揚近0.5%。

今日盤面上以具有漲價題材的矽晶圓、MOSFET、二極體為主流，包括矽晶圓廠合晶盤中突破70元大關，逼近漲停價位，台勝科一度走揚逾7%，嘉晶走揚逾6%。

MOSFET 概念股的茂矽、漢磊與大中皆走揚逾1%，敦南勁揚逾9%。

此外，二線光學股的先進光亮燈漲停，聯一光也有近3%的漲幅，另光碟片的錸德在新品、外資加碼與轉型有成等利多加持下，今日股價亮燈漲停，再創波段新高，中環也一度亮燈漲停。

法人表示，考量近期外資持續賣超，且今日為MSCI半年度調整，加上中美貿易談判的不確定因素，指數上檔有壓；不過，時序接近股東會的召開，公司經營階層心態普遍偏多，指數下檔有撐，選股不選市為操作基調，建議布局漲價概念及業績題材類股，選股上以半導體矽晶圓、被動元件、水泥、塑膠及高殖利率股等為主。

台股31日終場以10,874.96點作收，上漲53.79點，成交量2,364.48億元。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影 分享 facebook

台股漲53點 爆2364億大量

【中央社／台北31日電】

台北股市今天開高走高，收盤漲53.79點，為10874.96點，漲幅0.5%，成交金額新台幣2364.48億元。

加權指數開盤為10856.03點，盤中最高10909.61點，最低10853.65點；不含金融股指數9188.88點，漲44.43點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.57%、食品股漲1.34%、塑化股跌0.33%、紡織股漲1.27%、機電股漲0.33%、造紙股漲2.08%、營建股漲0.47%、金融股漲0.57%。

委買張數1477萬6990張，委賣張數1185萬9940張，成交張數862萬5223張。

收盤時上漲549家，下跌274家，持平95家。

成交量前5名個股為中環、亞太電、元大滬深300正2、燿華、聯電。

漲幅前5名個股為東哥遊艇、鈺德、錸德、泰鼎-KY、科妍。

跌幅前5名個股為天瀚、立隆、大毅、國巨、禾伸堂。