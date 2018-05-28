被動元件族群又群起直飆 台股收漲45點

2018-05-28 13:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股立下萬點周年的里程碑後，在10900-11000點呈現高檔盤整走勢，今日盤面上被動元件族群再顯神威，加上蘋概股的指標族群領軍上攻，盤中再戰「萬一」，最高來到10999點。終場加權股價指數上漲45點，收在10987點，成交金額為1393億元。

雖然國際油價重挫，加上歐洲政局不穩，但今日台股仍開高後震盪，盤中再戰11000點，整體氣勢又以被動元件族群最強。被動元件缺貨漲價及併購題材持續發酵，類股股價齊翻揚，國巨（2327）又攀上千元大關，奇力新（2456）、立隆電（2472）、美磊（3068）、台嘉碩（3221）、蜜望實（8043）、禾伸堂（3026）等紛紛攻上漲停板，華新科（2492）也再創歷史新高。

觀察蘋概三雄今天走勢，鴻海（2317）子公司富士康工業互聯網（FII）公布線上、線下及戰略配股，其中大陸網路3大巨頭百度、阿里巴巴及騰訊入列股東陣容，帶動今日股價走揚，大漲超過2.2%；股王大立光（3008）也帶領蘋概股走高，漲幅2%，最高一度來到4100元，華通（2313）、旺宏（2337）、錸德（2349）、毅嘉（2402）等蘋概色彩股也翻揚；不過，台積電（2330）一早開高後拉回平盤附近小跌。

另外，矽晶圓需求持續強勁，也因爆產品價格上揚等影響下，嘉晶（3016）第2季營運動能強，今早帶量攻堅，隨即亮燈漲停。而光電族群的玉晶光（3406）、揚明光（3504）等也買盤積極。

觀察盤面上重點，隨著美國進入升息循環，金融股擁有相對較高殖利率的優勢，備受外資青睞，其中富邦金（2881）早盤緩步上攻，早盤上漲0.75%，國泰金（2882）等也同步走揚，至於開發金（2883）、國票金（2889）、兆豐金（2886）等漲幅也在0.4%左右。