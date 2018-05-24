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美股黑翻紅 台股開高24點

2018-05-24 09:10經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

Fed最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調，激勵美股收紅，亞股今日開盤漲跌互見...
Fed最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調，激勵美股收紅，亞股今日開盤漲跌互見，日股補跌、韓股小紅小黑，台股以上漲24點開出，開在10910點。路透
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國際股市拉回震盪，衝擊台股電子三雄陷入震盪，周三指數失守10900點，外資持續賣超近22億元，但仍持續買進台積電（2330）、鴻海（2317）等電子股。美國聯準會（Fed）最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調，激勵美股收紅，亞股今日開盤漲跌互見，日股補跌、韓股小紅小黑，台股以上漲24點開出，開在10910點，電子三劍客台積電、鴻海、大立光（3008）聯袂以小高盤開出，透露出台股強勢整理企圖心。

投資人預期通膨持續走揚，恐促使Fed加速預期的升息腳步，2月以來一再神經緊繃。不過，Fed暗示今年第2次升息很可能在下個月，且只要通膨漲勢僅是「暫時性的」，可能讓通膨「適度」高於2%的目標。聯準會（Fed）最近一次會議紀錄顯示不急於加快升息步調，10年期公債殖利率短暫跌破3%，美元攀升。Fed在會議紀錄暗示，6月開會可望升息，但並未明確表明6月之後會再升息一次或兩次。

美股在會議紀錄發布後由黑翻紅，標普500指數對利率敏感的公用設施股和房地產股漲幅最大，升息環境下更有利的金融類股跌0.6%。

周三外資（不含外資自營商）賣超21.95億元，投信賣超2.18億元，自營商賣超20.94億元，三大法人賣超45.06億元。其中，外資買盤則是持續回流台積電，已連獲外資連3買，鴻海也重新獲得買超，業績題材個股包括因為油價上漲可望受惠的台達化、蘋果訂單加持的嘉聯益、瀚宇博都是外資著墨標的，整體看來外資殺低的意願並不高不過，大立光則是慘遭連6賣，友達、廣達、緯創、和碩等都是外資賣超標的。

在台指期部分，三大法人則是土洋對作，外資加碼多單1402口，淨多單回升到39400口；投信加碼空單430口，淨空單24380口；自營商加碼空單2279口，淨空單來到2794口，合計三大法人減碼多單1307口，淨部位多單為12226口。

法人表示，以技術面觀察，多方嘗試站穩11000整數大關，但最終仍是失敗，加上之前熱門且主攻部隊被動元件族群出現回檔，在人氣族群修正下，市場信心恐較趨向保守，短線上加權指數以區間格局看待，預估下檔季線位置可提供支撐力道，上檔壓力則為11,000整數大關。

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