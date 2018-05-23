藥華藥研發傳利多 盤中股價漲2.3%

2018-05-23 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



藥華藥 （6446）研發傳喜訊，旗下用於治療真性紅血球增生症（PV）的新藥Ropeg大突破，PV病患年齡層可擴大適用年長族群，今（23）日股價也跟著受激勵走高，盤中最高來到175元，漲幅為2.3%。

藥華藥合作夥伴AOP向EHA（European Hematology Association）申請發表新藥P1101（Ropeg）和HU在治療真性紅血球增生症（PV）PROUD／CONTI臨床本次分析結果，顯示在兩個年齡組（小於60歲，定義為年輕族群和大於等於60歲，定義為年長族群）中的24個月療效性及安全性的差異比較分析，本次報告顯示長期使用Ropeg可達到較高的療效指標，如血液反應率、症狀改善和分子反應率（JAK2V617F）等，不論在年輕或年長的病人族群，結果皆優於HU。

Ropeg對於60歲以上（含60歲）受試者的安全性分析包括藥物不良反應及嚴重藥物不良反應，都比HU較少。這些數據都顯示在所有年齡層，包括老年人的PV患者，Ropeg 均提供了有價值、有效且安全的新治療方案。

藥華藥自主研發的新藥Ropeg，為新一代長效型干擾素，臨床試驗結果顯示 Ropeg 用於治療PV，可大幅降低副作用、提升安全性且劑量調整幅度大，相較傳統PEG干擾素來說，Ropeg 除具高療效外，還提供更好的耐受性和方便性。