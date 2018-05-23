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台股開盤上漲35點 國巨復牌漲破千元

2018-05-23 09:42經濟日報 記者林超熙╱即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
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台股是否能於近期重新站上11,000點大關上，被視為多頭第2季能否成功突破今年1月所創的11,270高峰的關鍵點，惟外資忽多忽空操作，使得連日來11,000點的多空攻防戰廝殺更顯激烈。今（23）日早盤集中市場以10,974.52點上漲35.79點開出，OTC上櫃指數以上漲0.06點的152.69點開出。

蘋概三雄台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）早盤均有漲勢表現，另今日復牌交易的國巨（2327）更以上漲2.67%的1,000元開出。

外資連二買後，昨日縮手轉賣，現貨市場賣超11億元、期貨減少3,800多口淨多單，使得未平倉的淨多單減至3.7萬多口，跌破4萬口大關。

分析師認為，台股指數11,000點大關壓力不輕，多頭要突破該關卡，有賴科技、傳產、金融等大型權值股的輪動領軍攻堅。

市場今日的矚目焦點，莫過於昨日停牌交易的國巨，國巨斥資220億元收購美商普思電子百分百股權，加速國巨集團在車用電子與第五代行動通訊上的完整布局題材，深獲市場表睞，也激勵國巨股價以紅盤開出，同時有開高走高強勁表現，早盤一度來到1,055元逼近漲停價1,070元，再創掛牌的歷史新高。

昨日收盤的美股僅有費城半導體指數獨紅，主要拜美光大漲6.4%所賜，也激勵美光概念股南亞科（2408）、華邦電（2344）等早盤股價均有亮麗走勢。

在金融股表現上，金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2882）早盤多半維持於平盤上下狹幅整理；大型傳產股方面，僅統一（1216）、南亞（1303）、中鋼（2002）、正新（2105）、統一超（2912）表現相對強勢。

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