A股入摩倒數計時 投信建議別單筆重壓

2018-05-22 13:57 中央社 台北22日電



「A股入摩」進入倒數計時階段，近期吸引投資人高度關注，第一金投信建議，雖然A股將吸引大批資金進駐，但投資避免單筆重壓，定期定額投入為宜。

中國大陸A股納入MSCI新興市場指數與MSCI全球指數將在6月1日正式生效，按MSCI公布的訊息，將採兩階段納入，第一階段在上周公布半年度指數評審後，納入比例為2.5%，時間點在6月1日；第二階段在8月13日指數評審後，納入比例上調到5%，9月3日生效。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，截至去年9月為止，追蹤全球MSCI新興市場指數、全球指數的資金分別有1.6兆美元、3.2兆美元，若今年按5%的納入比例計算，將帶來人民幣1300億元左右的增量資金，也就是6月和9月各有約人民幣600億元的資金流入A股，隨著納入比例提高，A股資金活水也會同步增加，按100%納入預計新增資金達人民幣2.3兆元。

楊國昌指出，外資機構法人未來投資比重可望提升，改變目前散戶占8成以上的交易結構，自去年通過A股納入MSCI以來，外資持有A股流通市值占比不斷提高，從原本的1.8%左右，去年底來到2.6%，未來還會向上提高。

楊國昌強調，A股結構轉型，有利於股市中長期發展，投資人也將連帶受惠。不過，操作策略上，要留意去年以來部分大型股、藍籌股或產業龍頭股價已事先反映，所以應避免單筆重押，建議採取定期定額的方式，分批布局陸股基金，避開進場時點或選股集中的風險。