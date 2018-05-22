親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

收回中廣兩頻道且不得求償？法院判決打臉NCC

影╱罕見600公斤鬼蝠魟澎湖「落網」 縣長表示願出錢放生

A股入摩倒數計時 投信建議別單筆重壓

2018-05-22 13:57中央社 台北22日電

A股入摩」進入倒數計時階段，近期吸引投資人高度關注，第一金投信建議，雖然A股將吸引大批資金進駐，但投資避免單筆重壓，定期定額投入為宜。

中國大陸A股納入MSCI新興市場指數與MSCI全球指數將在6月1日正式生效，按MSCI公布的訊息，將採兩階段納入，第一階段在上周公布半年度指數評審後，納入比例為2.5%，時間點在6月1日；第二階段在8月13日指數評審後，納入比例上調到5%，9月3日生效。

第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，截至去年9月為止，追蹤全球MSCI新興市場指數、全球指數的資金分別有1.6兆美元、3.2兆美元，若今年按5%的納入比例計算，將帶來人民幣1300億元左右的增量資金，也就是6月和9月各有約人民幣600億元的資金流入A股，隨著納入比例提高，A股資金活水也會同步增加，按100%納入預計新增資金達人民幣2.3兆元。

楊國昌指出，外資機構法人未來投資比重可望提升，改變目前散戶占8成以上的交易結構，自去年通過A股納入MSCI以來，外資持有A股流通市值占比不斷提高，從原本的1.8%左右，去年底來到2.6%，未來還會向上提高。

楊國昌強調，A股結構轉型，有利於股市中長期發展，投資人也將連帶受惠。不過，操作策略上，要留意去年以來部分大型股、藍籌股或產業龍頭股價已事先反映，所以應避免單筆重押，建議採取定期定額的方式，分批布局陸股基金，避開進場時點或選股集中的風險。

A股MSCI新興市場指數
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

美中貿易休兵 台股突破11000點後漲勢收斂

2018-05-22 11:13

和大盤中股價來到145.5元 再創新高

2018-05-22 10:43

被動元件電容商機現 台廠盤中走勢強勁

2018-05-22 10:31

滬深股市開盤微跌

2018-05-22 10:11

東貝帶量上攻 盤中漲逾半根停板

2018-05-22 10:05

台股早盤衝上11000點 被動元件領軍

2018-05-22 09:22

台股開盤上漲20點 隨後衝破11,000點

2018-05-22 09:14

美中貿易戰降溫 外資動向牽引台股反彈

2018-05-22 08:52

台股大漲突破10900點 被動元件強勢

2018-05-21 14:44

6月電子期金融期齊漲

2018-05-21 14:44

5月21日／台股投資情報站

2018-05-21 14:25

6月台指期漲146點

2018-05-21 14:22

台股開高走高 大漲135.36點

2018-05-21 14:06

美中貿易戰停火 蘋概股破繭而出

2018-05-21 14:05

台股收盤大漲135點 邁向11000點

2018-05-21 13:53
看更多

熱門文章

併購再一樁？ 證交所公告國巨22日暫停交易

2018-05-21 18:15

翟神的公司減資99.9% 股東「一秒變粉塵」

2018-05-22 08:26

和沛科技減資99.99% 經濟部：程序合法

2018-05-22 12:04

國巨22日停牌傳再發動併購 哪些同業被點名？

2018-05-22 02:04

翟本喬公司傳減資99.99% 中午發聲明

2018-05-22 10:40

台股萬點滿周年 台積成最大贏家

2018-05-22 00:56

從無感變有感 台股萬點周年有五驚奇

2018-05-22 01:01

LED前景不淡 3悍將樂觀

2018-05-21 14:39

南亞科、華邦電 營運有料

2018-05-22 00:21

175檔百元股包下五成市值 一張表看台股萬點周年大事紀

2018-05-22 01:03

PCB強彈 法人看嘉聯益：近合理價位

2018-05-21 14:25

國巨拓版圖 股價拚重返千元

2018-05-22 02:04

日電貿自結4月每股賺0.98元

2018-05-21 14:44

元太雙引擎熱轉 出貨飆

2018-05-22 00:19

國巨一個月內第2次停牌 被動元件族群再掀比價效應

2018-05-22 11:06

大同現增案 金管會要求補充說明五大問題

2018-05-21 21:28

良維 今年營運倒吃甘蔗

2018-05-22 00:19

康控迎旺季 開盤跳空漲停

2018-05-21 14:25

啟碁攻車聯網 下半年衝鋒

2018-05-22 00:30

國巨22日暫停交易 傳與併購案布局車用有關

2018-05-21 20:05

富邦區塊鏈應用再下一城！切入計程車搭乘

2018-05-21 14:19

王品股價跌跌不休惹議 公司：不盡公允

2018-05-22 13:17

台塑越鋼開爐 中鋼利多

2018-05-22 00:30

日電貿0.98元

2018-05-22 00:21

達邁拚新應用 看旺下半年

2018-05-22 00:19

台股大漲突破10900點 被動元件強勢

2018-05-21 14:44

友達將赴美 秀LTPS實力

2018-05-22 00:21

散裝航商 看好產業景氣

2018-05-22 00:21

宜鼎拚AI 研發中心落成

2018-05-22 00:21

壽險股除權息可期 中信金、國泰金獲關愛眼神

2018-05-21 14:25

儘管上周外資買超 今年以來外資賣最多亞股的還是台股

2018-05-21 17:39

三星S9在日開賣 供應鏈樂

2018-05-22 00:19

陸車市比去年旺 江興鍛、恒耀買盤挺

2018-05-21 14:25

元太拓展多元應用 做大市場

2018-05-22 00:19

中石化中壽 押逾60天

2018-05-22 01:17

仲夏概念股 熱度升高

2018-05-22 00:30

林百里：廣達多角化 搶攻醫療、AI

2018-05-21 14:25

全民權證／中碳中橡 兩檔聚焦

2018-05-22 01:17

醫美本季續旺 佐登、麗豐獲利比美

2018-05-21 14:25

三大法人買超台股32.84億元

2018-05-21 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top