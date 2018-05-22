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法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

台股開盤漲20.57點

2018-05-22 09:21中央社 台北22日電

台北股市今天開盤漲20.57點，加權股價指數為10986.77點，成交金額新台幣24.21億元。

新台幣股價指數
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