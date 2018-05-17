被動元件重摔落馬 台股回檔整理終場下挫63點

2018-05-17 13:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股17日在台積電（2330）、鴻海、大立光等電子權值股帶動下，指數開高後重返10,900點關卡，但盤中包括被動元件族群多檔打入跌停，電子權值股也熄火，指數由紅翻黑。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook

美股昨日由美光等科技股領軍、零售股也表現優異下，三大指數全面收紅，亞股今（17）日也開高，台股在台積電（2330）、鴻海、大立光等電子權值股帶動下，指數開高後重返10,900點關卡，但盤中包括被動元件族群多檔打入跌停，電子權值股也熄火，指數由紅翻黑。加權股價指數最後一盤壓低36點，跌破5日線收在最低10,833.81點，下跌63.76點，成交金額為1,323.49億元。

美國10年期債券殖利率攀上近七年新高，以及地緣政治風險等利空消息頻傳，不過隨著經濟數據及科技、零售商財報表現亮眼，增添市場信心，美股收高，費城半導體漲幅更超過1.2%。美股走強，但亞股卻不太激情，除日股漲逾100點外，其他指數多翻黑整理。

台股指數早盤一度成功收復10900點、5日線等關卡，最高來到10,938點，但隨後台積電翻黑下跌約1%，指數也拉回盤下整理。其中，類股中以被動元件族群跌幅最重，國巨再創千元天價後回檔，今日打入跌停板，衰落900元之下，其餘包括大、華新科、禾伸堂、信昌電與蜜望實等本波強勢股也重摔跌停鎖住。

被動元件本波漲勢凌厲，但今日卻重摔落馬，主要因和碩與村田已簽下供貨合約，村田年底前每月供應10億顆不太缺的料號「0201」MLCC給和碩，恐影響MLCC下半年漲價趨勢。

今日盤中類股漲跌互見，矽晶圓缺貨、報價看漲等利多消息激勵下，近期帶動相關類股猛攻，合晶累計今年前四個月EPS達0.78元，超越去年度的水準，昨日一舉攻上漲停，創下八年多以來新高，今日續創波段新高，帶動環球晶等個股同步走揚，扮演盤面人氣指標。

另外遊戲軟體股也強勢，包括大宇資、橘子盤中攻漲停版，智冠等也逼近漲停，DRAM、塑化族群也相對抗跌。

至於焦點個股中，光洋科日前爆發前任與現任經營團隊爭奪董事席次，現任董事長馬堅勇則說，公司2017年及2018年首季獲利都來自本業成長，早盤股價一度飆漲停板，終場上漲9.84%，收在24元。