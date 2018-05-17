親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／項武忠致蔡英文：中研院與台大遴選為何雙重標準？

自己人分裂就該敗？ 看馬英九當年怎麼打下陳水扁

台股開盤漲14點

2018-05-17 09:14中央社 台北17日電

台北股市今天開盤漲14.17點，加權股價指數為10911.74點，成交金額新台幣36.46億元。

股價指數台股

相關新聞

台股震盪收紅 多頭架構未破壞有利後市

2018-05-16 14:32

台股穩中透堅 終場上漲22點收10,897點

2018-05-16 13:42

華泰減資利空 盤中股價跌至四年來新低

2018-05-16 11:35

健喬首季登獲利成長王 股價創21個月新高

2018-05-16 11:25

矽晶圓接單旺 族群股價衝高

2018-05-16 10:48

台泥Q2前景看俏 股價盤中登3年半新高

2018-05-16 10:47

三陽價量齊揚 盤中最高來到21.35元

2018-05-16 10:25

新廠投產、新產品加持 宏遠盤中股價漲4.8%

2018-05-16 10:20

中鋼開盤股價小漲 均線糾結成橫盤整理

2018-05-16 09:57

後市看好 華邦電早盤漲逾半根停板

2018-05-16 09:52

首季財報報喜 三陽價量齊揚

2018-05-16 09:51

岱宇首季大虧股價跌停 董事會通過處分詠安廠

2018-05-16 09:49

台股以小跌1.19點開出 隨後翻紅漲逾20點

2018-05-16 09:44

台股開盤跌1.19點

2018-05-16 09:38
看更多

熱門文章

相隔18年 DRAM族群再現百元股

2018-05-16 12:27

DRAM熱！ 南亞科飆破百元天價 華邦電噴量漲停

2018-05-16 14:42

年輕人為何不買股票？立委點出5原因

2018-05-16 15:21

被動元件熄火 台股傳產當家

2018-05-16 14:43

鴻準iPhone接單遇逆風 2外資砍目標價

2018-05-16 11:41

財報齊發 生技股幾家歡樂幾家愁

2018-05-16 12:44

光洋科董事長馬堅勇：不戀棧董事長職位

2018-05-16 21:23

環球晶天價破600元 矽晶圓聯歡

2018-05-16 14:42

台股穩中透堅 終場上漲22點收10,897點

2018-05-16 13:42

後市看好 華邦電早盤漲逾半根停板

2018-05-16 09:52

矽晶圓接單旺 族群股價衝高

2018-05-16 10:48

佐登 5大策略布局

2018-05-16 14:47

健喬首季登獲利成長王 股價創21個月新高

2018-05-16 11:25

台船新訂單 近期到手

2018-05-17 00:02

廣達獲利率復甦緩 外資目標價降到53元

2018-05-16 13:11

生醫財報行情 有苦有樂

2018-05-16 14:43

華泰減資利空 盤中股價跌至四年來新低

2018-05-16 11:35

劉坤錫：台股挑戰11,000點 聚焦三要點

2018-05-16 11:45

大成EPS創高 股價登波段新高

2018-05-16 14:43

南亞科大漲 DRAM股暌違18年重登百元

2018-05-17 00:51

LED廠推新品 Q2獲利亮

2018-05-17 00:01

德律開拓藍海有成 Q1獲利跳增

2018-05-16 10:06

憂年輕人不買股 顧立雄：鼓勵定期定額投資

2018-05-16 18:13

外資喊進台泥 目標價升到54元

2018-05-16 14:43

桂盟目標價 外資喊195元

2018-05-17 00:02

達方上月每股賺0.35元

2018-05-17 00:02

期貨商論壇／鴻海期 漲相佳

2018-05-17 06:12

合晶前4月賺贏去年全年 每股0.78元

2018-05-16 22:00

宇瞻保守看NAND後市 關注Q2是否超跌

2018-05-16 13:40

今國光獲Canon追單

2018-05-17 00:02

台泥財報悍 水泥指數衝高

2018-05-16 14:42

柯拔希爭取設機械股 顧立雄允諾研議

2018-05-17 02:23

佳世達 搶世足賽商機

2018-05-17 00:02

炎洲首季毛利俏 再吸買盤

2018-05-16 14:43

元太股價開高震盪 早盤漲幅逾1%

2018-05-16 10:15

華泰減資彌補虧損 盪到新低

2018-05-16 14:43

晶宏斷碼式IC放量 走勢強

2018-05-16 14:43

定期定額買台股夯 5.9萬人共投資21億元

2018-05-16 18:13

和碩 導入法國智造系統

2018-05-17 00:02

富士通拚量子運算 台積智原創意沾光

2018-05-17 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top