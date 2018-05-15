親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

5月台指期跌87點

2018-05-15 14:26中央社 台北15日電

台北股市今天終場跌77.66點，收10874.73點。5月台指期以10869點作收，下跌87點，與現貨相較，逆價差5.73點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨10956點、6月期貨10938點。

台股今天終場跌77.66點，收10874.73點，成交金額新台幣1528.21億元。

5月台指期貨以10869點作收，跌87點，成交11萬6573口；6月期貨以10852點作收，跌86點，成交2萬8166口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

相關新聞

5月電子期金融期齊跌

2018-05-15 14:35

台股跌77.66點 失守10900點

2018-05-15 14:07

國巨禾伸堂分盤交易續漲 國巨逼近千元新天價

2018-05-15 10:26

網家首季費用年增逾10億 每股虧4.03元

2018-05-15 09:49

鴻海首季獲利為4年來同期低點 早盤走跌

2018-05-15 09:45

台股開盤漲12.69點

2018-05-15 09:15

東陽前4月每股稅前賺1.51元

2018-05-15 09:15

美股連8紅 台股蓄勢挑戰11000點

2018-05-15 08:07

MSCI台股成分股調整 增華新科剔除亞太電

2018-05-15 08:07

國巨漲停突破900元關卡 台股收漲93.41點

2018-05-14 13:38
看更多

熱門文章

都是這個原因... 鴻海Q1財報意外三率三降

2018-05-14 19:44

鴻海上季每股賺1.39元 財報藏二亮點

2018-05-15 00:48

鴻海Q1每股賺1.39元 近五年新低

2018-05-14 19:24

國巨禾伸堂短線漲幅大 遭分盤交易

2018-05-14 20:10

MSCI台股成分股調整 增華新科剔除亞太電

2018-05-15 08:07

優質中低價股 動起來

2018-05-15 00:05

鴻海Q1財報淡季 卻有兩大亮點

2018-05-14 19:43

華碩ZF5賣翻天 手機部門將轉盈

2018-05-15 00:05

國巨股價飆 台股挑戰雙千金

2018-05-15 00:57

鴻海本益比來到低檔 外資大買

2018-05-15 00:55

中華開發大賣 股友社叫進矽晶圓明牌股

2018-05-15 00:00

鴻海四利多 六外資力挺

2018-05-14 16:18

國巨早盤股價漲至966元 挑戰被動廠歷史天價999元

2018-05-15 10:49

A股首批234支個股入摩名單公佈

2018-05-15 08:11

台股權重遭MSCI雙降一升 指數收跌77點終止連七紅

2018-05-15 13:43

台股520行情燒 將挑戰28年高點

2018-05-15 01:02

帆宣首季EPS 1.18元

2018-05-15 00:05

第1季EPS誰最會賺？大立光仍第一、宏達電其次

2018-05-15 11:27

長榮航業內外進補 Q1獲利佳

2018-05-15 01:06

神盾強攻指紋辨識

2018-05-15 02:09

投信：除權息行情可期 布局高殖利率類股

2018-05-14 17:55

A股入摩影響 MSCI權重調整台股雙降一升

2018-05-15 09:33

上櫃半導體 去年獲利威風

2018-05-15 02:09

淡季效應 鴻準純益減77%

2018-05-15 00:05

東洋賣智擎股 估賺3.8億

2018-05-15 00:05

明星股群聚 外資關注

2018-05-15 02:07

事欣科Q1獲利 增3.7倍

2018-05-15 00:05

就市論勢／塑化、矽晶圓 資金青睞

2018-05-15 00:06

MSCI調升20檔個股權重 華新科升最多

2018-05-15 11:37

瑞祺電 每股賺1.21元

2018-05-15 00:05

三大法人買超台股96.11億元

2018-05-14 15:26

鴻海首季獲利為4年來同期低點 早盤走跌

2018-05-15 09:45

聚陽上月盈餘 大增20%

2018-05-15 00:05

雄獅強攻日高端旅遊

2018-05-15 00:05

1971年以來 台股共計有13檔當上千金

2018-05-15 12:30

東元攜外商 攻離岸風電

2018-05-15 00:05

上緯等離岸風電股 跌深反彈

2018-05-15 11:14

最牛一輪／穩懋利多 選長天期

2018-05-15 00:05

MSCI調整 台股成分股新增華新科、刪除亞太電

2018-05-15 08:54

長榮海 每股賺0.03元

2018-05-15 01:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top