網家首季費用年增逾10億 每股虧4.03元

2018-05-15 09:49 中央社 台北15日電



PChome網路家庭今天公布第一季財報，因布局物流倉儲及子公司商店街個人賣場業務，單季營運費用年增達新台幣10.08億元，稅後淨損4.72億元，每股虧損4.03元，連續3季虧損。

電商業者網家2018年第一季合併營收81.95億元、年增18.4%；網購業績年增22.4%，主要受到冬季家電採購需求和新年禮物犒賞熱潮，帶動3C商品熱賣，其中以Apple iPhone手機、Apple Watch智慧錶和小米品牌商品最受好評。

隨著網家對物流倉儲的布局以及今年第一季商店街個人賣場交易成長速度高於預期，網家第一季營運費用年增10.08億元，集團合併稅後淨損8.43億元，歸屬於母公司稅後淨損4.72億元，每股虧損4.03元。

網路家庭董事長詹宏志表示，網家電商業績成長快速，其中網購B2C（企業對消費者）營收在第一季年增22.4%，物流和倉儲投資效果顯現，今年第2季台中倉開始營運後，台中將成為全台第2個可以達成下單後6小時送達的都會區，網家一直將everyday reliable視為責任，目標是要推動全台的六都成為「6小時網購生活圈」。

詹宏志說，商店街個人賣場延續去年的成長幅度，今年第一季成交金額較去年同期增加600%，商店街個人賣場帶來了巨量的用戶數量和交易量高速成長，這樣快速成長的速度大幅高於預期，也為個人賣場未來進入收入轉化期奠定好的基礎，個人賣場正在醞釀一個令人期待的未來，也包含了在海外上市的準備。