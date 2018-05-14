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太老得獎很拍謝！前全壘打王自揭退休原因

空拍機用途變變變 釣客玩家還想出這招

被動元件超強 台股挑戰11000點

2018-05-14 11:00中央社 台北14日電

台股今天在鴻海現金減資20%、被動元件龍頭國巨4月獲利超乎預期的帶動下，指數跳空開高，且在被動元件族群全面強攻下，蓄勢挑戰11000點。

截至10時45分，加權股價指數上漲87.70點、約10945.97點、成交值新台幣784.20億元，被動元件依舊是盤面最強族群，除了國巨以漲停價913元，創新高外，華新科、禾伸堂、蜜望實強鎖漲停，奇力新、大毅、美磊、日電貿、信昌電也都出現大漲。

除了被動元件之外，矽晶圓也是盤面強勢族群，在日商勝高(Sumco)預期缺貨潮直至2021年下，環球晶盤中再創歷史新高583元，帶動中美晶、合晶、嘉晶、台勝科全面大漲，是另一個漲勢整齊的族群。

至於宣布減資2成的鴻海早盤雖一度衝至90元之上，但隨即在解套賣壓出籠下，漲幅縮減，爆出超過7萬張大量，是台股目前成交量最大的個股。

分析師表示，台股今天跳空開高，直接回補4月20日空方缺口，且量能可望維持在1500億元之上，且週線出現多方跳空缺口，若本週指數未回測上週高點10874點，指數還有機會向上攻堅，本週挑戰11000點機會濃厚。

法人也認為，外資在現貨市場出現連2買，買超金額也擴大至近90億元，在台指期更是大舉作多，未平倉淨多單部位站上4萬口，顯示外資態度有翻多跡象，若16日台指期結算後外資依舊偏多，5月台股行情可望增溫。

台股被動元件

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