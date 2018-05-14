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宣布減資後…鴻海股價今開盤大漲逾4% 鴻家軍滿面紅光

報稅地雷多 一個步驟沒注意 國稅局長中槍罰自己

國巨4月每股就賺7.43元 股價開盤直奔漲停

2018-05-14 09:22經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

被動元件族群夯到不型，國巨（2327）上周不僅順利坐上股后位置，股價一度衝上900元大關，該公司公告4月單月每股稅後盈餘（EPS）高達7.43元，繳出令市場驚豔的成績單，激勵股價今日開盤就強攻漲停板，900元關卡守穩，其餘包括華新科（2492）、禾伸堂（3026）也進逼漲停，奇力新（2456）、大毅（2478）等上周股價略休息後，今日再度反彈6%以上。

國巨上周五下午公告4月獲利26.12億元、EPS高達7.43元，相較於首季EPS為12.15元，等於4月單月獲利就超過首季獲利的一半以上，繳出相當亮麗的成績單，不僅跌破法人跌破眼鏡，市場更是強力買帳，今日早盤強鎖漲停版，掛買單超過千張；該公司4月營收高達48.38億元，單月營收較去年同期增加99.0%、月增率為13.3%，累計1-4月營收158.63億元，較去年同期增加71.5%，表現超乎預期。

日前外資報告指出，今年國巨整體營收有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%-50%，且預估國巨今年EPS可超過56.5元，明年上看66元。

除國巨獲利、股價旺之外，整體族群真是夯到不行，禾伸堂首季EPS也達3.1元、華新科 2.71 元、日電貿也有2.08元，再度激勵今日整個被動元件類股吸金。

國巨EPS

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