鴻海、國巨衝高 台股開漲79.72點

2018-05-14 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



鴻海（2317）及國巨（2327）開盤衝高，帶動指數衝上10900點關卡，開盤指數為10938.30點，上漲79.72點。

上周五（11日）道瓊工業平均指數連續第七天上漲，美股四大指數漲跌幅介於-0.75至0.37％。鴻海上周五開董事會，宣布現金減資兩成，每股退還給股東現金2元，去（2017）年盈餘擬分配現金股利2元。國巨4月每股純益7.43元，年增878%。國巨盤中衝上漲停板，鴻海漲幅超過4%。

日盛投顧表示，可觀察台股指數是否能守穩在季線之上，並進而挑戰4月19日高點10,983點，上攻成交量是否大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業4.0、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

【中央社／台北14日電】

國巨自結4月淨利新台幣26.12億元，僅次於第1季並超越以往單季獲利，前4月獲利賺贏去年創新高。國巨今天早盤數度觸及漲停913元，再創歷史新天價。

被動元件大廠國巨自結4月合併營收48.4億元，較去年同期大增99%，4月淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。前4月自結獲利已達68.7億元。

法人指出，國巨4月單月自結獲利，僅次於今年第1季獲利，超越以往單季獲利表現；前4月自結獲利也賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。

展望後續營運動能，國巨指出，受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。

展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。