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5月台指期漲98點

2018-05-11 14:35中央社 台北11日電

台北股市今天終場漲98.77點，收10858.98點。5月台指期以10861點作收，上漲98點，與現貨相較，正價差2.02點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨10763點、6月期貨10742點。

台股今天終場漲98.77點，收10858.98點，成交金額新台幣1632.42億元。

5月台指期貨以10861點作收，漲98點，成交11萬9772口；6月期貨以10839點作收，漲97點，成交5053口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期
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