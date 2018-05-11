光碟片現藍海契機 錸德中環強飆漲停

2018-05-11 12:54 中央社 台北11日電



光碟片。（示意圖） 聯合報系資料照 分享 facebook

「慘澹」多年的光碟片產業，不斷尋求轉型，過程辛苦，在雲端資料中心儲存需求不斷提升下，最新歸檔光碟片（AD）為產業帶來新藍海契機，激勵錸德、中環股價強飆漲停。

社群網站、安全監控攝影機等帶來的龐大資料儲存需求，考量到成本及長期儲存問題，線下冷儲存的需求逐步浮現，讓「光碟」產業重現契機。

業者表示，硬碟一方面費用太高、每3至5年還需要購置新品重新備份，耗電及熱的問題也相當棘手。因此，因應使用者即時擷取需求的線上熱儲存則以硬碟為主，較少擷取應用的資料則歸檔到線下的冷儲存模式，在此新趨勢下，光碟發展出高密度高容量的歸檔型光碟片（Archival Disc）。最新的AD已經拉高到300GB至1TB的容量，已來到市場要求的規格。

包括臉書（FB）在內，已有多家社群網站和資料中心，開始透過AD光碟進行存儲。

法人表示，現階段AD光碟只有Panasonic與SONY生產，技術門檻相對高，價格也較目前藍光高出5-10倍，對目前還以消費型光碟為主的廠商而言，毛利率誘人。

光碟片新「藍海」契機出現，讓光碟雙雄轉機的未來想像空間加大，激勵近來光碟雙雄股價轉強，已接獲Panasonic（松下）AD生產代工訂單的錸德今天拉出第2根停板，股價來到7.94元，續創6年來新高，帶動中環也亮燈漲停，股價來到7.05元波段新高。