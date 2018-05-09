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雙王點火 台股上漲11點收10,703點

2018-05-09 13:43經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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台股今（9）日由雙王領頭上揚，股王大立光 （3008）、權王台積電（2330）持續攻高，加上國泰金（2882）、亞泥（1102）等權值股穩盤，激勵台股攻上10,700點之上，日K連四紅，表現相對亞股穩健。不過，尾盤出現賣壓，終場加權股價指數僅上漲11.97點，收在10,703.35點，成交金額為1,332.63億元。

美國將退出伊朗核協議，但蘋果股價連七紅再創新高，加上銀行股走強，道瓊指數收小紅，費半指數再漲0.73%，日K連四紅。台股開高突破月線10740點，蘋概三巨頭領漲，台積電重返年線之上，鴻海也挑戰月線反壓，大立光則反彈突破半年線之上，帶動光電族群相對亮眼，玉晶光（3406）、亞光（3019）、佳凌（4976）、華晶科（3059）、GIS-KY（6456）等同步走揚。

今日盤面上人氣聚集在被動元件、矽晶圓、自動化族群身上，其中，被動元件族群昨日在休息回檔整理之後，今日再振雄風，龍頭國巨（2327）、信昌電（6173）再創新天價，國巨擠下精測（6510）成為高價股第四，人氣股華新科（2492）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）等，再創波段新高。

矽晶圓由環球晶（6488）強勢穩盤，及跌深的挖礦股撼訊（6150）今早再度強攻，相關的漢磊（3707）及嘉晶（3016）受惠訂單滿載，股價同步走高。

正崴（2392）集團旗下勁永（6145）、光燿科（3428）與崴強科技（6298）同步於9日起暫停交易，三家公司是否展開整併備受市場關注，正崴今日股價收盤上漲4.33%。

電商業者商店街（4965）宣布股票終止上櫃，母公司網家（8044）將以每股44元收購商店街所有流通在外股票，商店街與網家股價同步走跌。

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