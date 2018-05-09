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聯詠本季TDDI放量 股價亮燈漲停

2018-05-09 10:47經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

受惠於整合驅動暨觸控IC（TDDI）市占率提升，面板驅動IC大廠聯詠（3034）第2季營運看俏，本季營收季增19%至23%，激勵今（9）日股價跳空大漲，盤中一度亮燈漲停，來到134元高點。

聯詠昨日法說會釋出佳音，第2季各產品全面上揚，非蘋智慧型手機需求強勁，由於品牌大廠庫存去化告一段落，首季陸續推出新機種，備貨需求湧現，小尺寸驅動IC成長空間最大，其次為大尺寸驅動IC，系統單晶片進入旺季也有不錯表現。

法人指出，聯第2季詠TDDI出貨量優於預期，由於京東方等中國面板供應商出貨攀升，帶動智慧手機用18：9高佔比屏幕導入第2季新機種滲透率上升到 30%至40%，加上中國智慧手機供應鏈回補庫存力道比預期強勁，本季TDDI出貨量將超過3,000 萬顆，相較於去年第4季僅1,000 萬顆出貨量，本季市占率快速揚升。

TV單晶片在韓國及中國客戶新機種推出之下，4K2K TV已拉近和Full HD TV價格，使4K2K TV出貨量增加，5月、6月開始放量，韓國客戶進度比較快，主要出貨客戶端中高階產品線。

另外，在記憶體、晶圓代工價格上揚之下，聯詠也可望順勢轉嫁成本於客戶端，朝向合理方向反應。

智慧手機聯詠
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