六角4月營收歷史新高 股價撐竿跳漲8%

2018-05-09 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



日出茶太創辦人、六角國際董事長王耀輝。報系資料照 分享 facebook 六角（2732）4月合併營收2.91億元，月增6.4％、年增61.65％，累計前四個月合併營收達10.8億元，年增率亦達53.57％；六角表示，年初併購效益加上全球展店推動，同時邁入產業旺季，本業成長動能強勁，帶動4月單月及前4月累計合併營收衝刺，均再創歷史新高表現。

六角今（9）日股價表現強勁，盤中最高來到107.5元，漲幅逾8%。

六角指出，營收成績開出紅盤，主要成長動能來自於年初併購中國杭州瑞里以及全球擴張展店帶來的正向效應，同時產業時序進入旺季帶動營收看俏。

「Chatime 日出茶太」拓展海外版圖腳步加速，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國杭州、日本橫濱、東京與韓國大邱等地，四大洲火力全開，平均一日開設1.5新店的概念，打出一張亮眼的成績單。

六角年初併入事業版圖的「黑瀧堂」及「果麥」，中國市占率呈現高速成長，台灣Bubble Tea珍珠奶茶的風潮再度席捲全球。

除積極拓展日出茶太品牌外，六角也將加速旗下「Bake Code烘焙密碼」的展店腳步，歷經三年營運優化調整後，台北西湖店已於5月2日正式開幕，開幕表現優於預估，看好其營運成長動能，預期將成為公司下一個明星品牌。

【中央社／台北9日電】

六角國際旗下「日出茶太」手搖飲品牌全球快速展店，平均一天開1.5家新店，因年初併購中國杭州瑞里且進入產業旺季，六角4月及前4月營收攻頂，股價漲勢再起。

六角公布4月合併營收新台幣2.91億元，月增6.4％、年增幅度達61.65%，前4月合併營收10.8億元，年增率達53.57％。

六角表示，年初併購效益加上全球展店推動，同時邁入產業旺季，本業成長動能強勁，帶動4月單月及前4月合併營收衝刺，均再創歷史新高。

展店方面，六角說明，「Chatime日出茶太」拓展海外版圖加速，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國大陸杭州、日本橫濱、東京、韓國大邱等地，火力全開，平均一天開設1.5家新店；加上年初併入事業版圖的「黑瀧堂」及「果麥」，中國大陸市占率也呈現高速成長。

除積極拓展日出茶太品牌外，六角也加速旗下「Bake Code烘焙密碼」展店腳步，歷經3年營運優化調整後，台北西湖店5月2日正式開幕，開幕表現優於預估，目標成為公司下一個明星品牌。

展望第2季，六角看好，將邁入產業市場旺季，茶飲、甜品及餐食需求均旺盛，加上公司旗下各品牌全球展店腳步不停歇，有助於營業收入的提升，挾多角化品牌競爭優勢，成長動能可望逐季續升。

六角股價2日盤中寫下波段高點113元後，歷經高檔震盪，股價連日走跌，今天股價受惠基本面消息激勵，重啟漲勢，早盤開高走高，一舉突破百元關卡，來到107.5元，漲幅逾8%。