淘帝-KY首季季報俏 買盤增溫

2018-05-09 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



淘帝-KY（2929）公布第1季季報與2017年股利政策，首季稅後淨利2.15億元，每股稅後盈餘（EPS）2.76元，較去年同期成長37.31％；董事會並決議通過2017年股利政策，擬配發每股4.83元現金股利、每股0.5元股票股利。淘帝-KY今（9）日買盤增溫，早盤股價來到108.5元，漲幅逾3%。

淘帝-KY表示，隨著使用行動支付消費型態普及、O2O電商銷售服務演進，中國新零售時代已全面來臨，為進一步提升旗下TOPBI品牌之市占率，積極擴大虛實通路布局，一方面維持每年增加3-5％線下實體門市，2018年首季TOPBI品牌旗下銷售據點已達1,534家。

另一方面，推出自有TOPBI品牌購物App、官網商城等，同時於去年正式新增線上代理商，未來將透過線上代理商結合天貓、京東商城等知名第三方銷售平台，加速朝向全零售通路模式發展，奠定旗下TOPBI品牌中國前十大童裝品牌地位。

淘帝-KY表示，董事會決議通過2017年擬配發每股0.5元股票股利、每股4.83元現金股利，主要是希望保留較多現金作為集團加速布局全通路銷售趨勢、強化O2O電商行銷整合之用。由於線上購物具有突破實體門市空間限制、完整展售TOPBI品牌近千款童裝的優勢，同時針對無代理商省份強化電商行銷力道，將有助於整體TOPBI品牌知名度的提升，目標3年內電商營收比重達兩成。

淘帝-KY並公告4月合併營收6.03億元，較去年同期增加12.21％，累計今年前4月營收為18.41億元，亦較去年同期保持雙位數成長達13.47％。

公司表示，根據以往營運歷史經驗來看，第2季為中國童裝產業傳統旺季，可望逐月成長；此外，今年3月推出「第7.5代」風格形象店目前已陸續有近30間新展店門市採用，主要以聚焦人潮較多且門市坪數較大的購物中心通路為主，有助於提升集團整體銷售表現。