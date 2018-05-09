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美國退出啦！撕毀伊朗核子協議 川普再開經濟制裁

MLB／曾仁和本季初先發 2局失3分飆3K退場

台股開盤漲1.51點

2018-05-09 09:14中央社 台北9日電

台北股市今天開盤漲1.51點，加權股價指數為10692.89點，成交金額新台幣18.63億元。

新台幣股價指數
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