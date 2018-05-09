台股開盤漲1.51點

相關新聞
5月台指期漲75點2018-05-08 14:27
5月電子期金融期齊漲2018-05-08 14:27
世鎧爆量 打開漲停2018-05-08 14:20
首季獲利新高 紡織股王儒鴻搶鏡2018-05-08 14:20
台積電大漲 台股蓄勢挑戰10700點2018-05-08 14:02
5月8日投資情報站2018-05-08 14:01
台股開高走高 漲86.47點2018-05-08 13:54
特斯拉執行長買自家股票 台股概念股大漲2018-05-08 13:39
紡織股王儒鴻季報登高 早盤股價漲逾8%2018-05-08 11:42
台股重拾漲勢 台積電領軍2018-05-08 11:29
錸德接單利多 亮燈跳空漲停2018-05-08 11:01
台股回神 被動元件權證吸睛2018-05-08 10:58
威剛Q1獲利遽減 盤中股價重挫9.4%2018-05-08 10:47
貿聯4月營收優於預期 早盤股價跳空大漲7.3%2018-05-08 10:08
友訊帶量上攻 早盤股價漲幅2%2018-05-08 10:01
鉅橡Q2淡季不淡 股價連3紅2018-05-08 09:56
台勝科股價帶量走揚 早盤漲幅一度逾4％2018-05-08 09:44
台股開盤漲5.53點2018-05-08 09:17
蘋概股重拾戰力 台股開盤小漲5.53點2018-05-08 09:06
蘋果續漲 外資何時翻多待觀察2018-05-08 08:28
熱門文章
重大訊息待公布 正崴集團旗下三家公司9日暫停交易2018-05-08 21:10
網家擬每股44元買回私有化 商店街將下櫃2018-05-08 15:11
高殖利率股十傑 強悍2018-05-09 00:01
MSCI半年度調整 229檔A股有望納入2018-05-08 14:19
蘋概股 重獲法人青睞2018-05-09 00:01
台積電大漲 台股蓄勢挑戰10700點2018-05-08 14:02
蘋概股續強！台股終場上漲86點 收復今年來跌點2018-05-08 13:47
中華電小金雞 是方6月5日上櫃2018-05-08 14:20
勁永、崴強、光燿科 9日停牌2018-05-09 01:28
被動元件族 攻勢暫歇2018-05-08 14:20
就市論勢／3D感測、PCB 反攻要角2018-05-09 00:31
鋁電容漲價 智寶凱美補2018-05-09 00:01
錸德接單利多 亮燈跳空漲停2018-05-08 11:01
穩懋回神 全新登百元俱樂部2018-05-08 14:20
商店街主動申請私有化 由網家買回流通在外股權2018-05-08 15:02
被動元件4月營收亮眼 國巨股價衝新高後壓回2018-05-08 10:56
記憶體上月有喜 南亞科、華邦電齊漲2018-05-08 14:20
520護航 生技股前波飆股吸金聚人氣2018-05-08 12:24
威剛Q1獲利遽減 盤中股價重挫9.4%2018-05-08 10:47
影／蘋概股領漲 分析師：聚焦3D感測2018-05-08 12:28
宏碁前四月營收710.5億元 重回正成長軌道2018-05-08 19:30
健鼎擬配息5.25元 創歷史新高2018-05-08 15:02
特斯拉執行長買自家股票 台股概念股大漲2018-05-08 13:39
友達-4% 全力穩獲利2018-05-09 00:01
力麗擴產 營收將爆發2018-05-09 00:01
股神、蓋茲唱衰 比特幣挫2018-05-08 14:20
台股重拾漲勢 台積電領軍2018-05-08 11:29
世鎧爆量 打開漲停2018-05-08 14:20
環球晶Q1創七高 每股大賺6.36元2018-05-09 00:01
友達4月營收245億元 月減4.2%2018-05-08 14:12
首季獲利新高 紡織股王儒鴻搶鏡2018-05-08 14:20
簡伯儀：台股反彈過程中 弱勢股應優先減碼2018-05-08 12:25
記憶體雙雄 4月業績均走揚2018-05-08 09:31
樺漢收購帆宣 條件達成2018-05-08 14:20
台勝科股價帶量走揚 早盤漲幅一度逾4％2018-05-08 09:44
宏碁4月營收年增逾1成 電競表現亮眼2018-05-09 05:12
鎧勝 Q1每股虧1.28元2018-05-09 00:01
緯軟Q1獲利翻倍 舞春風2018-05-08 14:20
嘉聯益3月虧損 每股淨損0.02元2018-05-08 23:20
太陽能Q1黯淡 茂迪、昇陽光雙虧2018-05-08 14:20
留言