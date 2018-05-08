相關新聞
台積電大漲 台股蓄勢挑戰10700點2018-05-08 14:02
特斯拉執行長買自家股票 台股概念股大漲2018-05-08 13:39
台股重拾漲勢 台積電領軍2018-05-08 11:29
蘋果續漲 外資何時翻多待觀察2018-05-08 08:28
5月電子期金融期齊漲2018-05-08 14:27
台股開高走高 漲86.47點2018-05-08 13:54
紡織股王儒鴻季報登高 早盤股價漲逾8%2018-05-08 11:42
錸德接單利多 亮燈跳空漲停2018-05-08 11:01
台股回神 被動元件權證吸睛2018-05-08 10:58
威剛Q1獲利遽減 盤中股價重挫9.4%2018-05-08 10:47
貿聯4月營收優於預期 早盤股價跳空大漲7.3%2018-05-08 10:08
友訊帶量上攻 早盤股價漲幅2%2018-05-08 10:01
鉅橡Q2淡季不淡 股價連3紅2018-05-08 09:56
台勝科股價帶量走揚 早盤漲幅一度逾4％2018-05-08 09:44
台股開盤漲5.53點2018-05-08 09:17
蘋概股重拾戰力 台股開盤小漲5.53點2018-05-08 09:06
健亞紅斑狼瘡新藥 力拚下半年上市2018-05-07 19:30
大立光、國巨雙飆 台股收復10600關2018-05-07 14:29
熱門文章
PChome網家商店街8日停牌 外界推測首季恐虧損2018-05-07 20:23
宏達電Google銀彈進補 首季每股大賺25.7元2018-05-07 19:51
台新金法說 寶佳資產管理派員踢館連三問2018-05-07 15:22
商店街與網家宣布 8日暫停交易2018-05-07 20:33
國巨股價衝741元新高 董座陳泰銘身價大增2018-05-07 16:10
錸德宣布 將為Panasonic量產300GB檔案光碟2018-05-07 14:55
台股萬點將滿周年 顧立雄：看到下半年2018-05-08 00:08
宏達電 Q1每股賺25.7元2018-05-08 00:03
被動元件類股擁三優勢 八檔亮燈漲停2018-05-08 00:40
台塑四寶 4月營收大成長2018-05-08 00:29
禾伸堂4月營收 意外下滑2018-05-07 15:01
群創產線自動化 毛利率衝13.6%2018-05-08 01:06
群創純益減31% 七季低點2018-05-08 01:06
蘋概股失色 撼訊茂矽漲最兇2018-05-08 00:10
大立光漲停板 林氏父子資產一天增加45.56億元2018-05-07 16:08
業外獲利入帳 宏達電首季每股稅後純益25.7元2018-05-07 22:03
健亞紅斑狼瘡新藥 力拚下半年上市2018-05-07 19:30
外資連兩周全面賣超亞股 去年買超台股金額幾乎全吐出2018-05-07 19:35
台郡、臻鼎、尖點 報喜2018-05-08 00:03
南亞科、旺宏 4月營收二樣情2018-05-07 18:41
儒鴻獲利爆發 上季飆增二倍2018-05-08 00:03
業成+11% 下半年爆發2018-05-08 00:03
神盾-8% 本季不太妙2018-05-08 00:03
黑天鵝如衝擊股市 總統：提高警戒快速因應2018-05-07 22:31
和碩目標價 小摩喊95元2018-05-08 00:03
大成、聯華食 營運添利多2018-05-08 00:03
群創Q1財報每股盈餘0.3元 擬配0.8元現金股利2018-05-07 18:43
營收三增股 盤面亮點2018-05-08 00:03
威剛0.27元 增近三倍2018-05-08 00:03
中興遭美封殺 鴻海：沒有生意往來2018-05-07 16:08
貿聯4月營收 創新高2018-05-08 00:03
宏捷科0.55元 迎拉貨潮2018-05-08 00:03
就市論勢／半導體、封測 動能強2018-05-08 00:03
玉晶光減13% 開拓非蘋客戶2018-05-08 00:03
OPPO發表R15 供應鏈補2018-05-08 00:03
國巨4月營收締新猷 股價再飆天價2018-05-08 09:18
蘋果續漲 外資何時翻多待觀察2018-05-08 08:28
智邦 前四月成長1.8%2018-05-08 00:03
高價股三劍客 維繫多頭士氣2018-05-08 00:10
錸德接單利多 亮燈跳空漲停2018-05-08 11:01
留言