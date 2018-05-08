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5月台指期漲75點

2018-05-08 14:27中央社 台北8日電

台北股市今天終場漲86.47點，收10691.38點。5月台指期以10669點作收，上漲75點，與現貨相較，逆價差22.38點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨10594點、6月期貨10577點。

台股今天終場漲86.47點，收10691.38點，成交金額新台幣1311.75億元。

5月台指期貨以10669點作收，漲75點，成交12萬418口；6月期貨以10648點作收，漲71點，成交2502口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期
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