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陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

蘋果續漲 外資何時翻多待觀察

2018-05-08 08:28中央社 台北8日電

美股連漲3個交易日，蘋果(Apple)續創波段新高，台股雖站回10600點，但外資賣超卻未見反轉，指數黏在年線10603點附近，反彈力道尚待外資助攻。

美股4大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲94.81點、漲幅0.39%、收在24357.32點，NASDAQ指數上漲55.6點、漲幅0.77%、收在7265.22點；S&P 500指數上漲9.21點、漲幅0.35%、收在2672.63點，費城半導體指數上漲11.75點、漲幅0.91%、收在1308.48點。

分析師表示，台股雖重回年線之上，但量能並未明顯增溫，加上外資並未歸隊，台指期淨多單部位還進一步減至2.31萬口水準，顯示外資對於台股行情仍未翻多，雖有國際股市大漲助陣，但資金面尚未站在多頭這方，台股反彈力道恐受壓抑。

不過，部分具有題材的個股仍有內資著墨，包括矽晶圓、工具機、被動元件都見多頭點火跡象，以內資為主的櫃買指數相對加權指數強勢，不但本波回檔未觸及年線144.33點，距離季線150.87點更僅一步之遙，有機會在外資撤退之際依舊扮演多頭堡壘。

分析師認為，目前上市櫃公司處4月營收及第一季財報密集公布期，由於第一季新台幣升值約2%，對電子股難免造成匯損壓力，等待第一季財報公布利空出盡，若可搭配4月營收有明顯成長的族群，可望吸引資金進駐。

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