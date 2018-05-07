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下午注意豪雨！新北及宜蘭等4縣市豪雨特報

三大法人賣超台股12.22億元

2018-05-07 15:30中央社 台北7日電

台股今天漲75.54點，收在10604.91點，成交值新台幣1250.08億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超新台幣12.22億元。

外資及陸資今天賣超24.97億元，投信買超5.32億元，自營商買超7.43億元。三大法人合計賣超12.22億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天表示，台幣貶值趨勢未變，台積電展望保守，技術面維持價量背離，台股加權指數恐維持弱勢格局，在新台幣轉強前，操作上仍應避免追高，預估本週指數區間為10300點到10700點。

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