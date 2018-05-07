大立光大漲攻上4000元大關 挺台股走高

2018-05-07 10:53 中央社 台北7日電



蘋果股價上週五大漲，帶動蘋概股今天反彈，加上股王大立光4月營收優於預期、股價大漲逾9%，被動元件族群也受惠漲價題材，台股早盤一度大漲103點，突破10600點整數關卡。

至10時30分左右，台股加權指數來到約10600點，上漲71點，成交值新台幣628.8億元，預估今天量能約1440億元。

光學鏡頭廠大立光4月營收新台幣34.67億元，月增10%、年減6%，優於原先預期的持平；法人分析，iPhone X仍處於新舊機種交替期，大立光5月加單客戶應該來自安卓陣營，可望彌補部分蘋果舊機下滑的缺口。今天早盤大立光大漲約9.89%，最高一度觸及漲停價4000元。

美國投資名人巴菲特增加蘋果（Apple）持股，帶動蘋果股價上週五大漲，蘋概股指標的鴻海今天上漲逾1.6%，報81.7元；台積電開高震盪，在平盤223元附近游走。

蘋果供應鏈的金屬機殼廠可成今年第一季營收及獲利都創同期新高，看好第二季營收將持續成長，今天股價上漲逾4%，最高來到336元。

外資點名被動元件等利基產業受惠於漲價循環，國巨（2327）基本面佳，今天早盤創下股價新高740元、漲幅逾9%，帶動禾伸堂、華新科漲幅超過9%、5%。