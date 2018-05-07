蘋概三王衝高 台股開盤上漲52.41點

2018-05-07 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美股上周五（4日）收盤大漲，費城半導體指數漲幅最大，蘋概三王開盤上漲，大立光（3008）漲幅超過7%，台積電（2330）開盤225元，上漲2元，台股今日開盤指數為10,581.78點，上漲52.41點。

被動元件族群開盤漲勢仍然亮麗，國巨（2327）漲幅超過4%、禾伸堂（3026）、大毅（2478）、華新科（2492）等股也同步揚升，大同（2371）、可成（2474）、玉晶光（3406）及上銀（2049）等股開盤呈現量大價揚。中裕（4147）、晶電（2448）、亞德客-KY（1590）開盤則量大價跌。

美國勞工部公布，4 月新增就業 16.4 萬人，低於分析師預估的新增 19.5 萬人。平均每小時工資僅上升 0.15%，預估為上升 0.2%。4 月失業率下降至 3.9%。上周五的美股上漲，漲幅介於1.28至2.31％，以費半指數漲幅最大。

日盛投顧表示，觀察台股指數是否能守穩在4月26日低點之上，並站回10日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、工業4.0、車用、生技、原物料、台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。