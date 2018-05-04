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拔管風波延燒：只有校董作主，哪來校園民主？

TPK 4月營收66.43億元 月增9.3%

2018-05-04 16:15經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

TPK宸鴻（3673）公布4月營收66.43億元，月增9.3%，年增2.3%，累計今年前四個月營收274.96億元，年減1.5%。

營收宸鴻
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