TPK 4月營收66.43億元 月增9.3%

相關新聞
台北旅展加持 華航營運催熱2018-05-04 14:33
兆遠減資 賣壓重2018-05-04 14:33
綠悅重挫 創上市新低2018-05-04 14:33
中國需求激勵 水泥雙雄買盤旺2018-05-04 14:33
MLCC缺貨 被動元件族漲翻2018-05-04 14:33
權值股回神 台股漲15點收10,529點2018-05-04 13:49
宏達電旗艦新機將亮相 早盤股價漲1.72%2018-05-04 10:29
中裕股價開高走低 上下振幅達6%2018-05-04 10:25
創見首季EPS 1.1元 早盤股價小跌2018-05-04 10:19
日月光投控吸引買盤進駐 股價強彈2018-05-04 10:16
首季順利轉盈 碩禾早盤股價衝高2018-05-04 10:02
美股震盪 台股整理期恐拉長2018-05-04 09:37
外資持續賣超 台股開盤小漲2.27點2018-05-04 09:09
熱門文章
鴻海連27賣、台積再破底 為何外資一直賣台股？2018-05-03 20:04
四個變數…鴻海成提款機2018-05-04 01:11
外資大賣台股 吐光去年買超2018-05-04 00:43
股價保衛戰 台積捍衛220、鴻海守802018-05-04 01:11
面板雙虎 Q2力保獲利2018-05-04 00:01
低基期股 抗震生力軍2018-05-04 00:01
台股目標 外資圈沒下修2018-05-04 01:11
外資大賣權值股 台積、鴻海破底2018-05-04 00:18
就市論勢／矽晶圓、被動元件 吸睛2018-05-04 00:01
中鋼 短中期前景亮2018-05-04 00:02
嘉聯益 獲外資青睞2018-05-04 00:01
重磅企業法說 大盤焦點2018-05-04 00:01
三星拚QLED電視 供應鏈補2018-05-04 00:01
台泥、亞泥 Q2業績放閃2018-05-04 00:02
SM大漲 台化、國喬、台苯補2018-05-04 00:02
小米市占衝高 英業達補2018-05-04 00:02
光洋科0.34元 賺贏去年2018-05-04 00:01
宏達電新機 23日將亮相2018-05-04 00:02
LG推機皇 大立光、晶技吃紅2018-05-04 00:02
台郡擬配息5元 現金殖利率逾6%2018-05-03 23:16
成霖 上季每股賺0.2元2018-05-04 00:02
晶電 將配發股息0.8元2018-05-04 00:01
權值股回神 台股漲15點收10,529點2018-05-04 13:49
中裕股價開高走低 上下振幅達6%2018-05-04 10:25
外資連9賣台股 殺盤鎖定權值股2018-05-04 12:46
微星公布 配發4.5元現金股利2018-05-03 19:03
統一超、全家、特力 搶商機2018-05-04 00:02
外資喊買銅箔基板族群 權證關注這兩檔2018-05-04 10:01
精誠Q1純益 同期新高2018-05-04 00:01
改善財務 台塑集團金援旗下台塑橡2018-05-03 17:58
晶電：Q2市況不如往年 Mini LED待下半年量產2018-05-04 09:56
股市主流電子股不給力 生技、傳產股乘勢崛起2018-05-04 14:33
宏捷科4月績增6% 穩懋3%2018-05-04 00:01
被動元件漲價、併購風潮夯 股價齊漲2018-05-04 12:30
手機廠拉貨 至上迎利多2018-05-04 00:01
鈺太 5月9日登興櫃2018-05-04 00:01
矽格0.54元 同期新高2018-05-04 00:01
大江4月營收、首季獲利雙創高2018-05-03 22:21
亞太推大智慧家 業績俏2018-05-04 00:01
MLCC缺貨 被動元件族漲翻2018-05-04 14:33
留言