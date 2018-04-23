台股重挫 謝金河：台積電問題不大 要小心的是鴻海！

2018-04-23 09:31 聯合新聞網 綜合報導



鴻海董事長郭台銘。 報系資料照 分享 facebook

晶圓代工廠台積電今年第2季展望不如預期，台積電因蘋果手機買氣保守，下調全年營收目標，導致上週五股價重挫，拖累台股大跌191.84點，而外資更大賣7.1萬張。

目前市場也因台積電下修營運目標，悲觀看蘋果與智慧型手機的前景，不過據外媒最新調查，華爾街37家機構出具蘋果報告，仍有22家重申「買進」、15家「持有」，整體59%保持較正向看法。

然而，財信傳媒董事長謝金河卻在臉書上表示，他認為台股很健康，沒有重感冒，因為集中市場上漲與下跌的公司比例約一比一，OTC（櫃買）漲跌比约四比六，這顯示市場沒有恐慌，投資人很鎮定。

他進一步解釋原因，台積電在4月20日當天下跌的狀況，反映受到Apple影響，第二季又淡一點，這是合理的回調，而且以它今年的展望來看，股價跌至年線附近，有機會形成一次好的買點。

此外，他預估台積電今年的EPS（每股稅後盈餘）仍然會在13元以上，加上含息8元，逢低就會有承接買盤，回檔並不可怕。「台積電問題不大，要小心的是鴻海！」

謝金河表示，FII（富士康工業互聯網公司）五月將在上海掛牌，鴻海有85% 的FII股份，理論上股價應該大漲才對，可是外資持續大賣超，股價不斷破底，包括日缐，週缐，年缐都呈現完全的空頭排列，這樣的結果實在非常不單純。