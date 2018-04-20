台積電跌逾6％ 台股終場重挫191點收10,779

2018-04-20 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股終場加權股價指數大跌191.84點，收在10,779.38點，成交金額1,553.36億元。 聯合報系資料照 分享 facebook

美國科技股昨夜重挫，費城半導體指數大跌4.31%，創4月9日以來收盤低，加上台積電 （2330） 對後市看法保守，今（20）日開盤重挫6.5%，爆量下跌壓低台股表現，大盤指數回測半年線關卡。終場加權股價指數大跌191.84點，收在10,779.38點，成交金額1,553.36億元；周線則是翻黑，共計下跌175.91點。

反映iPhone需求不如預期，蘋果股價昨夜下挫2.83%，創4月11日以來收盤低，相關半導體族群也疲軟。台積電ADR跳空慘跌5.7%、收39.53美元，創2017年12月27日以來收盤低，將今年以來的漲幅全部吐回，也拖累了費城半導體指數的走勢，重挫4.31%，創4月9日以來收盤低。

台積電對第2季展望保守並下修今年營運成長目標，主要受智慧手機市況疲弱、挖礦需求展望不確定性影響，預估今年度以美元計價的營收成長只會達到10%，不如上季預估的年成長10%~15%。

台積電突如其來的不如預期看法，衝擊今日股價開低重挫6.5%，創今年新低價，收盤下跌15.5元，收在229元；拖累整體半導體類股跌幅高達4.5%左右，旺宏（2337）、同欣電（6271）、創意（3443）等跌幅也相對較重，可成（2474）、聯發科（2454）跌幅都有2%以上，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）亦聯袂走跌。

亞股今日小漲小跌，唯獨台股跌幅超過1%最重，早盤指數連續跌破10,900點、10,800點、五日線、月線、季線與半年線等關卡，光是台積電跌15元，就影響指數140點，盤面上蘋果概念股三巨頭台積電、大立光（3008）和鴻海（2317）等重要權值股紛紛走跌，衝擊股價一度大跌近200點。

今日盤面上傳產股相對抗跌，造紙、玻陶類股一度漲逾1%。在電子權值股一陣臉青下，金融股臉色也不佳，但中小型有題材的電子族群反倒成為撐盤要角，包括被動元件、風力發電以及部份IC設計族群等相對有撐，大毅（2478）受惠晶片電阻供給吃緊，股價漲大逾6.89%，收在57.4元；風電題材高燒不退，上緯投控（3708）盤中再一度衝上天價，敦泰（3545）也一度大漲逾4%。