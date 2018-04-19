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美時營運看俏 股價漲停創2年多新高

2018-04-19 10:55中央社 台北19日電

美時受惠財務體質轉佳，加上舌下含片新藥成功挑戰美國PIV專利，有機會在年底前上市，外銷市場持續進展，激勵近來股價強勁攻高，今天開高強勢亮燈漲停創下2年多來新高。

隨著生技類股人氣回籠，美時今年農曆年後隨著基本面營運穩定成長，轉型效益逐步發揮，技術面出現破底翻，從底部出擊反彈，突破長期下降反壓區，重返多頭格局，三大法人近來同步站在買方，推動美時股價今天開高快速拉高強攻到漲停價78.6元，漲停委買張數高達3568張，成為今天盤面強勢焦點，股價創下2015年12月以來，創2年多來的新高價。

美時歷經財務改造工程，加上產品市場行銷策略調整後，轉型效益逐步顯現，2017年營收新台幣64.2億元，創歷史新高，毛利率為48%，營業利益年增114%，EPS為0.03元，轉虧為盈。

展望2018年，美時董事長林(群)指出，2017年已成功踏出營收多元化的第一步，台灣本地與外銷營收共占總營收約17%；除了持續於台灣與韓國市場上市利基性的學名藥新品並積極取得原廠藥代理外，多個瞄準美國市場的高價值簡易新藥上市程序(ANDA)皆可望於今年取得訴訟及法規面的進展。

美時今年3月自結合併營收為5.03億元，較上月成長約5.8%，年減1.83%，累計第1季營收達15.16億元，較去年成長5.5%，其中1月至2月自結稅後盈餘為4200萬元，EPS為0.14元。

美時營收

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