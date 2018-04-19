環球晶訂單能見度高 盤中股價漲逾6%

2018-04-19 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



半導體矽晶圓廠環球晶（6488）業績持續暢旺，訂單能見度高，今（19）日早盤股價一度漲逾6％。

外傳環球晶可能在韓國廠區擴產，不過環球晶表示，尚未定案，要進行擴產必須符合幾個條件，包括客戶長期至少五年的訂單必須確認，且要不只一家客戶提出，另外，報價也必須夠好，同時也要採先進製程。

環球晶指出，很多國家與有關單位都希望該公司前往當地設置新產能，並提出獎勵補助，環球晶還必須進行比較評估，所以規劃擴產一事還沒有最後結果，不急切也沒有時間表，會審慎籌畫。