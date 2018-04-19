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新日光三合一公平會准了 太陽能股齊揚

2018-04-19 10:55中央社 新竹19日電

新日光昱晶、昇陽光電3家太陽能廠合併案通過公平會核准，不僅3公司股價同步大漲，並帶動太陽能類股股價齊揚。

為打造一家具有國際競爭力的太陽能旗艦級企業，新日光、昱晶與昇陽光電去年10月16日宣布3公司將合併，並於今年3月28日分別召開股東臨時會，決議通過合併案。

新日光與昱晶、昇陽光電合併後，新日光將為存續公司，並更名為聯合再生能源，由新日光董事長洪傳獻領軍，擔任聯合再生能源董事長，未來將以模組與系統業務為重心。

繼德國與中國大陸陸續於2月20日及3月20日通過合併案反壟斷相關審查後，台灣公平會4月18日也核准合併案。

隨著合併案往前邁進一大步，新日光、昱晶與昇陽光電今天股價同步大漲，新日光盤中一度達新台幣13.75元，漲幅達7.84%；昱晶股價一度達16.95元，漲幅8.65%；昇陽光電更是一度漲停，達14.5元。

其餘太陽能類股股價也都有不錯表現，類股股王碩禾股價一度達188.5元，漲幅3.85%；茂迪股價一度達23.9元，漲幅4.36%。

洪傳獻表示，後續將儘速向證交所提出合併申請，合併基準日維持10月1日不變；待合併案完成後，將辦理私募增資案，私募額度不超過3.8億股，將由行政院國家發展基金管理會與耀華玻璃管理委員會參與認購。

太陽能新日光昱晶

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