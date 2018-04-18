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三大法人賣超台股33.29億元

2018-04-18 15:18中央社 台北18日電

台股今天漲37.44點，收在10847.89點，成交值新台幣1451.43億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣33.29億元。

外資及陸資今天賣超17.9億元，投信買超5.98億元，自營商賣超21.37億元。三大法人合計賣超33.29億元。

股市資深分析師林成蔭表示，目前台股的走勢是「低不破低，高不破高」的區間整理，形成個股表現；未來台股走勢仍觀察美國企業財報和趨勢與台股之間連動，以及外資在籌碼的增減。

台股新台幣

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