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4月台指期跌14點

2018-04-16 14:11中央社 台北16日電

台北股市今天終場跌10.84點，收10954.55點。4月台指期以10943點作收，下跌14點，與現貨相較，逆價差11.55點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨10957點、5月期貨10942點。

台股今天終場跌10.84點，收10954.55點，成交金額新台幣1242.88億元。

4月台指期貨以10943點作收，跌14點，成交11萬6688口；5月期貨以10928點作收，跌14點，成交1萬2172口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

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