大立光利空出盡強彈 台股下週再攻11000

2018-04-13 14:15 中央社 台北13日電



股王大立光雖第1季獲利表現不如預期，但股價利空出盡出現大漲，反倒是權值股遭遇賣壓，指數再度在11000點前躊躇，蓄勢下週再攻。

加權股價指數終場上漲10.10點、漲幅0.09%、收在10965.39點、成交值新台幣1219.95億元，早盤台股在美股大漲、亞股走揚下向上攻堅，不過隨著陸股、港股相繼翻黑，台股一度跌落平盤之下，台積電、國泰金等權值股壓回，僅部分中小型股挾題材表現強勁，指數在50點之內震盪。

分析師表示，大立光出現強彈，一度突破3500元，也帶動光學族群相對強勢，包括玉晶光、亞光穩步走揚；矽晶圓也是盤面亮點，在環球晶、中美晶領頭下，嘉晶、合晶也相對強勢。

此外，印刷電路板(PCB)今天也是強勢族群，由龍頭華通連續2個交易日大漲發動，包括燿華、柏承、博智聯袂大漲；反觀日前大漲的挖礦概念股、風電概念股今天則是有轉弱跡象，指標股撼訊跌停，麗臺、青雲表現疲弱，上緯投控、世紀鋼漲勢稍歇，但亞力、華城、中鋼構明顯回檔。

分析師指出，台股週線雖收紅，但短線陷入10900點至11000點之間的狹幅盤整格局，下週有中國大陸在福建沿海實彈軍演、台指期結算等變數，外資近期在台股態度有轉趨保守的跡象，所幸價量關係並未出現明顯爆量下殺，在指數仍穩在所有均線之上下，步調還在多頭掌握中。