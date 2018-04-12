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台股開高走低 終場跌18點收10,955點守住月線

2018-04-12 13:49經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

台股終場以10,955.29點作收，小跌18.73點，成交量1,090.81億元...
台股終場以10,955.29點作收，小跌18.73點，成交量1,090.81億元。聯合報系資料照
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美股四大指數周三全數收跌，而台股今（12）日不受影響仍以高點開出，在股王大立光（3008）領軍下，指數向上衝鋒再度突破11,000點大關至11,008.20點，惟整數關卡上套牢賣壓仍重，隨後指數迅速收斂漲幅並翻黑走跌，盤中一度跌破月線10,938.80附近位置，終場以10,955.29點作收，小跌18.73點，成交量1,090.81億元，月線失而復得。

儘管美中貿易戰在中國政府態度轉趨溫和後趨緩，但是中東地緣風險卻變得緊張，美國川普揚言對敘利亞進行軍事攻擊，而且沙烏地阿拉伯於首都上空攔截到導彈，更加深市場不安，壓抑昨日道瓊表現，美股四大指數周三全數收跌，也影響亞洲主要股市今日一片綠油油，日股、陸股開低走低，台股、港股開高走低，韓股則開高震盪力守紅盤。

觀察台灣50成分股盤中表現，整體權值股表現漲跌互見，在電子權值股方面，股王大立光今日下午舉行法說會，股價先行暖身，盤中一度走揚逾3%，收3,300元，上漲70元，漲幅2.17%；鴻海、台積電則分別收跌0.57%及1.21%，其餘如南亞科走揚1.43%，友達則走揚1.13％。

金融權值股方面，龍頭股富邦金、國泰金雙雙收平盤，僅開發金、兆豐金與中壽逆勢走揚在0.3％~0.5%之間；傳產權值股方面，則以南亞小漲1.07%最為有表現。

法人指出，今日指數雖上攻至11,000點後拉回，不過觀察指數向下拉回時，成交量能極度收縮，整體量價結構健康。

近期台股處在高檔震盪，由於國內外不確定因素下，因此預期短時間內指數不易大幅度往上或往下，將持續在上緣11,000點、下檔10,800點間做區間震盪。

台股

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