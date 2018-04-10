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石虎保育燒熱情？一個公務員的「不熱血保育」

獨家／孫越不想被瞻仰遺容 於是家屬做了這件事

4月台指期漲46點

2018-04-10 14:15中央社 台北10日電

台北股市今天終場漲33.65點，收10927.18點。4月台指期以10949點作收，上漲46點，與現貨相較，正價差21.82點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨10903點、5月期貨10878點。

台股今天終場漲33.65點，收10927.18點，成交金額新台幣1414.33億元。

4月台指期貨以10949點作收，漲46點，成交17萬2300口；5月期貨以10925點作收，漲47點，成交3575口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台灣期貨交易所台指期

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