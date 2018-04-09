親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

蘇花塞到深夜因事故？網友怒：綠燈只放4車能不塞嗎

U12消息不斷流出 宏達電股價開高遇壓

2018-04-09 12:49經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

科技公司HTC。歐新社
科技公司HTC。歐新社
分享
宏達電（2498）新一代旗艦智慧型手機HTC U12傳言5月發表，根據最新曝光的消息顯示，HTC U12將搭載5.5吋螢幕，雖然採用18:9設計，但不採用瀏海設計，獨樹一格。

隨著新機設計逐步曝光，市場預期宏達電新機即將推出市場，宏達電今日開高，只可惜高檔有壓，宏達電漲勢收斂至1%附近，午盤成交量也在5,000張左右，日K浮現一根長黑棒，搶攻年線未果。

根據市場最新消息顯示，HTC U12將搭載5.5吋Quad HD+解析度螢幕，內建128GB儲存空間、8GB RAM，並支援2TB Micro SD卡擴充，機身背面配備兩顆主鏡頭，主鏡頭畫素分別為1,200萬畫素與1,600萬畫素，前鏡頭則是配備兩顆800萬畫素，提供人臉辨識功能，不管是前鏡頭還是主鏡頭全都支援光學防手震，這一款也同樣配備HTC Edge Sense 2握壓操作功能。

HTC U12新規格消息傳得沸沸揚揚，但HTC U11的廣告卻傳出在英國被禁播。

HTC U11去年在英國推出一支廣告，是以英國奧運跳水代表Tom Daley為主角，影片中Daley站上10公尺高的跳水台，手拿HTC U11，使用Edge Sense側框感應，以按壓的方式邊自拍邊跳水，上岸後檢視自拍成果，希望突顯Edge Sense與防水兩大功能。

不過，英國廣告標準委員會卻指出，HTC U11 IP67防塵防水功能只能防1公尺水深，且僅限於淡水，游泳池中的水質通常經過化學處理，HTC U11顯然不宜在游泳池內使用，且一般人如果從10公尺跳台往下跳，通常會沉到水裡超過1公尺深，儘管HTC有在廣告最後打上警語，但英國廣告標準委員會仍認為警語標示不明確，廣告有誇大不實與誤導成分，下令廣告全面下架；宏達稍早也回應，除了對決議表示遺憾之外，也已將影片從官方平台下架移除。

除了新款智慧型手機之外，宏達電本月初正式出貨HTC VIVE Pro頭戴式顯示器全球正式出貨，HTC台灣區總經理陳柏諭表示，VIVE上市滿兩週年，很高興看到跨產業不同夥伴積極投入，VR科技也持續進化中，宏達電對VR未來的發展充滿信心，新推出的VIVE Pro代表了目前PC虛擬實境中能夠找到的頂尖技術綜合體，從解析度、舒適度、到音質表現，都能帶給使用者更優質的體驗。

宏達電雖然去年財報再度出現虧損走勢，但仍積極布局VR（虛擬實境）、智慧手機市場，宏達電今年首季營收雖未達百億元，但與Google之間的合作協議已於今年1月底完成交易，超過300億元的一次性出售利益，可望於第1季認列，相當於每股盈餘挹注約32-34元下，預估宏達電第1季、全年獲利可望轉盈。

HTC宏達電廣告

相關新聞

離岸風電大吹行情 重電概念股飆漲

2018-04-09 12:45

拼翻身 中低價紡織股開趴

2018-04-09 12:16

轉機題材 茂矽攻上漲停

2018-04-09 12:16

宏達電3月營收冷 賣壓消化股價反漲

2018-04-09 12:09

茂矽恢復普通交易 股價漲停衝10年高

2018-04-09 12:09

台股遇季線壓回 台積電獨撐

2018-04-09 12:08

櫃買中心邀約赴港法說 生華科股價衝漲停

2018-04-09 11:32

股息殖利率誘人 中電盤中攻漲停

2018-04-09 11:21

營運表現佳 中磊股價帶量走升

2018-04-09 10:39

首季營收創同期新高 可成股價走揚

2018-04-09 10:38

離岸風電題材旺 新光鋼再創波段新高

2018-04-09 09:30

拿下國防部標案 台船股價攻上漲停

2018-04-09 09:29

台積電開漲拉抬 台股開盤漲58.61點

2018-04-09 09:12
看更多

熱門文章

台股連假後開盤 補跌壓力大

2018-04-09 00:03

中磊、明泰 將啟動併購

2018-04-09 00:03

中美貿易駁火 台股防流彈

2018-04-08 13:21

曾銘宗：上市櫃公司爆出走潮 研擬在台下市赴陸上市

2018-04-09 10:35

中美貿易戰增溫 法人：台股今開盤 不必過度緊張

2018-04-09 05:57

日商JDI擴產 緯創受惠

2018-04-09 00:03

京元電、環球晶 供貨國際大廠

2018-04-09 00:04

電動機車熱 三陽搶商機

2018-04-09 00:04

就市論勢／半導體、蘋果鏈 吸睛

2018-04-09 00:04

和碩大啖蘋果 業績進補

2018-04-09 00:03

房市回溫受惠股 閃金光

2018-04-09 00:03

台股本周多空 利多利空分析

2018-04-08 13:21

大盤有壓 乘機低接

2018-04-09 00:03

晶睿3月營收 大增40%

2018-04-09 00:04

權證教戰／漲價、比價、高殖利率族權證 反覆操作

2018-04-08 13:21

長華科、界霖訂單看到Q3

2018-04-09 00:04

朱晏民專欄／3D感測將掀下一波換機潮

2018-04-09 00:03

台積電開漲拉抬 台股開盤漲58.61點

2018-04-09 09:12

網通廠擴版圖 化被動為主動

2018-04-09 00:03

外資券商排名洗牌 美林變一哥

2018-04-09 00:03

拿下國防部標案 台船股價攻上漲停

2018-04-09 09:29

橘子Q1營收有望攻頂

2018-04-09 00:03

被動式交易盛行…是主因

2018-04-09 00:03

藍籌30 大立光有望入列

2018-04-09 00:03

房市回溫受惠股／中信、國泰金 獲利佳

2018-04-09 00:03

宏達電 上周看多第一

2018-04-09 00:03

訊連拚轉骨 跨足電競

2018-04-09 00:04

從期貨看現貨／三角收斂 台指期等一根長紅棒

2018-04-08 13:21

旭隼董座謝卓明 有套羽球經營學

2018-04-09 00:04

劍湖山、六福 連假嗨翻

2018-04-09 00:04

大亞、華新 押寶長天期

2018-04-09 00:03

興櫃一周／全球傳動 量能稱冠

2018-04-09 00:04

技術指標／台股守半年線 可伺機突圍

2018-04-08 13:21

興櫃六小福 市場亮點

2018-04-09 00:04

群光首季EPS上看1元

2018-04-09 00:04

環球晶、台勝科 認購火

2018-04-09 00:03

興櫃新星／普達布局 有意收購法商

2018-04-09 00:04

一周盤前解析／晶圓代工、記憶體 可短打

2018-04-09 00:03

美中貿易戰陰霾未除 影響台股走勢關鍵

2018-04-09 08:29

櫃買本周辦業績發表會

2018-04-09 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top