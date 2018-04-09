U12消息不斷流出 宏達電股價開高遇壓

2018-04-09 12:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



科技公司HTC。歐新社 分享 facebook 宏達電（2498）新一代旗艦智慧型手機HTC U12傳言5月發表，根據最新曝光的消息顯示，HTC U12將搭載5.5吋螢幕，雖然採用18:9設計，但不採用瀏海設計，獨樹一格。

隨著新機設計逐步曝光，市場預期宏達電新機即將推出市場，宏達電今日開高，只可惜高檔有壓，宏達電漲勢收斂至1%附近，午盤成交量也在5,000張左右，日K浮現一根長黑棒，搶攻年線未果。

根據市場最新消息顯示，HTC U12將搭載5.5吋Quad HD+解析度螢幕，內建128GB儲存空間、8GB RAM，並支援2TB Micro SD卡擴充，機身背面配備兩顆主鏡頭，主鏡頭畫素分別為1,200萬畫素與1,600萬畫素，前鏡頭則是配備兩顆800萬畫素，提供人臉辨識功能，不管是前鏡頭還是主鏡頭全都支援光學防手震，這一款也同樣配備HTC Edge Sense 2握壓操作功能。

HTC U12新規格消息傳得沸沸揚揚，但HTC U11的廣告卻傳出在英國被禁播。

HTC U11去年在英國推出一支廣告，是以英國奧運跳水代表Tom Daley為主角，影片中Daley站上10公尺高的跳水台，手拿HTC U11，使用Edge Sense側框感應，以按壓的方式邊自拍邊跳水，上岸後檢視自拍成果，希望突顯Edge Sense與防水兩大功能。

不過，英國廣告標準委員會卻指出，HTC U11 IP67防塵防水功能只能防1公尺水深，且僅限於淡水，游泳池中的水質通常經過化學處理，HTC U11顯然不宜在游泳池內使用，且一般人如果從10公尺跳台往下跳，通常會沉到水裡超過1公尺深，儘管HTC有在廣告最後打上警語，但英國廣告標準委員會仍認為警語標示不明確，廣告有誇大不實與誤導成分，下令廣告全面下架；宏達稍早也回應，除了對決議表示遺憾之外，也已將影片從官方平台下架移除。

除了新款智慧型手機之外，宏達電本月初正式出貨HTC VIVE Pro頭戴式顯示器全球正式出貨，HTC台灣區總經理陳柏諭表示，VIVE上市滿兩週年，很高興看到跨產業不同夥伴積極投入，VR科技也持續進化中，宏達電對VR未來的發展充滿信心，新推出的VIVE Pro代表了目前PC虛擬實境中能夠找到的頂尖技術綜合體，從解析度、舒適度、到音質表現，都能帶給使用者更優質的體驗。

宏達電雖然去年財報再度出現虧損走勢，但仍積極布局VR（虛擬實境）、智慧手機市場，宏達電今年首季營收雖未達百億元，但與Google之間的合作協議已於今年1月底完成交易，超過300億元的一次性出售利益，可望於第1季認列，相當於每股盈餘挹注約32-34元下，預估宏達電第1季、全年獲利可望轉盈。