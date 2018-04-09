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離岸風電大吹行情 重電概念股飆漲

2018-04-09 12:45中央社 台北9日電

政府力推綠能發電，離岸風電重電概念股熱夯，華城電機午盤觸漲停創8年多高點，永冠-KY盤中強勢表態，亞力電機鎖漲停創近18年高點。

華城電機今開高走強，午盤觸及漲停31.45元，創2010年1月中旬以來波段高點。永冠-KY走勢堅挺，盤中最高來到101.5元，大漲6.28%。亞力鎖住漲停18.3元，創2000年6月中旬以來波段高點。

華城電機主攻設備項目和系統工程，其中設備項目包括電力變壓器、配電變壓器、開關、配電盤、智能升壓站、配電器材、設備監控系統、智能電錶、電動車充電設備等。

在系統工程，華城電機主攻變電所統包工程、發電廠統包工程、再生能源系統工程、離岸風電陸域工程、智能升壓站工程、智慧電網系統工程等。其中觀音三廠布局離岸風力發電工程。

法人表示，華城電機的非晶質變壓器，可減少20%電力損失，應用在風力發電和太陽能發電領域。

亞力電機布局不斷電電源系統、工業電子及通訊電源系統、輸配電電力器材及配件、配電盤、變壓器等。法人表示，台電是亞力電機主要客戶之一。

永冠-KY持續布局離岸風電鑄件，能源類產品深耕大型離岸風電產品（6MW以上）。法人指出，陸域風電逐漸飽和，主要機會在離岸風電；今年永冠-KY在陸上風機鑄件訂單持續調整，今年離岸風機鑄件出貨可小幅成長。

離岸風電永冠-KY華城

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