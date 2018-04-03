親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

【整理包】清明連假各種優惠一次讓你知 最強攻略看這裡！

大立光險破3000元大關 終場力收平盤

2018-04-03 15:03中央社 台北3日電

股王大立光近來在各種利空襲擊下，股價頻頻破底，今天更以跳空大跌模式開低一路下探，早盤最低來到3005元，3000元大關前驚險回神，跌幅快速收斂，午盤後一度逆勢翻紅。

大立光今天開低一度大跌180元，股價來到3005元波段新低點，跌幅達5.65%，儘管為長假前最後一天交易日，大立光破底後，買盤快速進駐，推動跌幅收斂，最後股價收在3185元平盤位置，3000元大關暫時守住。量能放大到1689張，為今年2月6日以來大量。

連續2家外資將大立光目標價調降到3000元以下，大立光今天低點來到3005元，自2017年8月高點6075元回檔修正以來跌幅達5成，股價腰斬之後今天呈現破底翻，於3005元收腳後奮力翻上平盤，後續反彈力道仍需持續觀察，外資動向將是關鍵。

蘋果iPhone銷售疲弱，總出貨量持續遭外資調降，在智慧型手機發展已來到相對成熟期後，產業成長將趨緩，過去2年光學類股受惠鏡頭的發展從單顆擴增到2顆，帶動產業表現突出，市場預估今年雙鏡頭的滲透率仍將逐步拉高。

隨著新應用及功能不斷提升的需求，多鏡頭也成為品牌廠商積極拉高規格的選項之一，不過，在軟體技術不斷提高下，也多少抵銷了硬體規格升級的需求，讓鏡頭硬體規格發展的方向增添了擺盪的變數。

法人預期今年iPhone LCD低價版可能只採單鏡頭，且預估該版本銷售量比重將不低，在產業淡季加上主流趨勢尚未明朗之下，光學產業類股進入長達7個月的修正期，法人預期今年第2季蘋果相關供應鏈的淡季效應將更甚往年，也成為這一波大立光持續破底弱勢的主因之一。

大立光外資蘋果
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／台股一度摔逾百點 分析師：留意國際盤、3月財報

2018-04-03 11:38

清明連假前股匯雙跌 台幣貶3.8分

2018-04-03 10:14

美股重挫 台股開盤下跌50.73點

2018-04-03 09:20

台股震盪跌幅收斂 法人看好價值型股反彈

2018-04-03 15:03

今年拚損益兩平 歐買尬亮燈

2018-04-03 14:34

風電概念股「拉風」 中鋼構漲停

2018-04-03 14:34

台股開低震盪 收跌66.74點

2018-04-03 14:13

4月台指期跌79點

2018-04-03 14:13

4月電子期金融期齊跌

2018-04-03 14:13

台股跌百點失守10800 法人：保守以對

2018-04-03 11:40

矽晶圓缺貨題材熱 族群股價強漲

2018-04-03 11:23

台股基金第1季平均績效逾3% 打敗大盤

2018-04-03 11:09

美股重挫及長假效應 台股早盤下跌百點

2018-04-03 09:30

貿易戰陰霾美股重挫 台股恐震盪

2018-04-03 08:37

4月台指期跌59點

2018-04-02 14:27

4月電子期金融期齊跌

2018-04-02 14:27

風力發電股拉風 台股不敵節前賣壓收跌31.22點

2018-04-02 13:42
看更多

熱門文章

大立光遭外資唱衰 股價跌落一年半新低

2018-04-02 20:50

富達：全球景氣已到末升段的開端 今年可能逢高賣股

2018-04-02 18:50

鴻海FII上證掛牌 延至下旬

2018-04-03 01:22

生醫利多 五檔強勢漲停

2018-04-03 00:00

大立光驚奇逆轉跌勢 台股收盤跌66.74點

2018-04-03 13:39

可成目標價 小摩喊470元

2018-04-03 01:22

聯發科攻WiFi 強碰瑞昱

2018-04-03 00:00

恒耀董事會決議購買BOLTUN BVI 45%股權

2018-04-02 18:45

16家法說接力 點火多頭

2018-04-03 00:00

陸推電動車 概念股受惠

2018-04-03 00:00

MOSFET缺貨 大中受惠

2018-04-03 00:00

山林水併購效益顯現

2018-04-03 00:00

宏達電揮軍VR電影院

2018-04-03 00:00

低價鋼鐵股 偏多操作

2018-04-03 00:00

中華電瞄準學生用戶

2018-04-03 00:00

LG新機近了 大立光來電

2018-04-03 00:00

SSD需求旺 威剛創見樂

2018-04-03 00:00

中鼎攜德商 衝離岸風電

2018-04-03 00:00

元太三地擴產 資本支出倍增

2018-04-03 00:00

美股重挫 台股開盤下跌50.73點

2018-04-03 09:20

神基營運將強勁成長

2018-04-03 00:00

元太淡季力拚佳績

2018-04-03 00:00

電信業衝業績…什麼都可賣

2018-04-03 00:00

貿易戰陰霾美股重挫 台股恐震盪

2018-04-03 08:37

東森減資 每股退還2元

2018-04-03 00:00

風力發電廠商太拉風 股價再度走強

2018-04-03 11:52

就市論勢／塑化、半導體 可留意

2018-04-03 00:00

新麥攻海外 四路進擊

2018-04-03 00:00

遠傳搶市 結盟健身業

2018-04-03 00:00

宏普三大案入帳 營運靚

2018-04-03 00:00

和泰衝市占 新車款助陣

2018-04-03 00:00

蘋果Mac傳甩掉英特爾 台積電可望成最大受惠者

2018-04-03 12:26

穩懋3月業績增近4%

2018-04-03 00:00

矽晶圓缺貨題材熱 族群股價強漲

2018-04-03 11:23

旺宏、華邦電 認購帶勁

2018-04-03 00:00

合晶早盤股價抗跌 逆勢走揚

2018-04-03 10:00

歐買尬小金雞 明年登興櫃

2018-04-03 00:00

清明連假前股匯雙跌 台幣貶3.8分

2018-04-03 10:14

東森國際不發股利 減資20%每股退2元

2018-04-02 21:04

美股重挫及長假效應 台股早盤下跌百點

2018-04-03 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top