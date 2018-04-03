大立光險破3000元大關 終場力收平盤

2018-04-03 15:03 中央社 台北3日電



股王大立光近來在各種利空襲擊下，股價頻頻破底，今天更以跳空大跌模式開低一路下探，早盤最低來到3005元，3000元大關前驚險回神，跌幅快速收斂，午盤後一度逆勢翻紅。

大立光今天開低一度大跌180元，股價來到3005元波段新低點，跌幅達5.65%，儘管為長假前最後一天交易日，大立光破底後，買盤快速進駐，推動跌幅收斂，最後股價收在3185元平盤位置，3000元大關暫時守住。量能放大到1689張，為今年2月6日以來大量。

連續2家外資將大立光目標價調降到3000元以下，大立光今天低點來到3005元，自2017年8月高點6075元回檔修正以來跌幅達5成，股價腰斬之後今天呈現破底翻，於3005元收腳後奮力翻上平盤，後續反彈力道仍需持續觀察，外資動向將是關鍵。

蘋果iPhone銷售疲弱，總出貨量持續遭外資調降，在智慧型手機發展已來到相對成熟期後，產業成長將趨緩，過去2年光學類股受惠鏡頭的發展從單顆擴增到2顆，帶動產業表現突出，市場預估今年雙鏡頭的滲透率仍將逐步拉高。

隨著新應用及功能不斷提升的需求，多鏡頭也成為品牌廠商積極拉高規格的選項之一，不過，在軟體技術不斷提高下，也多少抵銷了硬體規格升級的需求，讓鏡頭硬體規格發展的方向增添了擺盪的變數。

法人預期今年iPhone LCD低價版可能只採單鏡頭，且預估該版本銷售量比重將不低，在產業淡季加上主流趨勢尚未明朗之下，光學產業類股進入長達7個月的修正期，法人預期今年第2季蘋果相關供應鏈的淡季效應將更甚往年，也成為這一波大立光持續破底弱勢的主因之一。