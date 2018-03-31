百貨貿易股各挾題材 關中、阿瘦飆漲停

2018-03-31 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



百貨貿易股各挾題材，零星點火。關中（8941）去年因轉售大陸合資案股權業外貢獻，大賺超過一個股本，公司也大發配息，每股擬配發現金股利8元、股票股利1元，激勵今（31）日股價一早攻上漲停，來到79.1元；阿瘦（8443）雖然去年每股虧損0.87元，是掛牌以來首度虧損，但董事會仍決議，每股配息0.28元，阿瘦今日股價亦亮燈漲停。

關中去年第3季出售深圳珠海廠房，處分利益挹注約人民幣5,959萬元，加上受惠戶外烤肉爐事業旗下於美國自有通路Barbeques Galore門市結構優化，以及安全閥事業穩定挹注，在去年匯率波動干擾下仍逆勢繳出1.4％年增率，並帶動去年稅後淨利達3.28億元，稅後每股盈餘10.02元，改寫近兩年新高水準。

關中表示，考量公司整體財務體質健全且營運現金充沛，為將營運成果回饋全體股東，2017年擬配發每股現金股利8元及股票股利1元，配發率達89.82％。以昨日收盤價72.5元計算，現金殖利率達11％。

關中表示，今年第1季營運表現雖仍將受到台幣升值的匯損因素干擾，但也看好美國經濟景氣成長，深耕美國本土市場的戶外烤肉用品通路Barbeques Galore門市業績與安全閥業務的訂單能見度都可望持續提升，加上自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」已自2月起小量出貨台灣內銷市場，看好進入第2季出貨旺季後的營運表現。

阿瘦去年合併稅後虧損5,836.4萬元，每股虧損0.87元。不過，董事會仍通過每股配息0.28元。面臨電商所帶來的零售產業轉型，阿瘦近年借力原有品牌資產，由鞋類擴展至多元化商品，並從百萬會員中發掘市場商機。

在實體門市方面，則導入智慧銷售模組、數據監測人流分析和加值健康量測服務。