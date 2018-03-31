美股休市 台股開盤漲19點

2018-03-31 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



台股周五受惠美國科技股帶動回神，終場上漲60.3點，外資在期現貨市場同步翻多，而昨夜美股因耶穌受難日休市，亞股今（31）日未開盤，台股獨家開市，以上漲19.49點開出，開在10,925.71點，電子三劍客台積電（2330）、大立光（3008）小漲0.4、0.6%，鴻海（2317）開跌逾1%。

觀察昨日三大法人買賣超動作，外資及陸資買超19.56億元，投信賣超7.47億元，自營商買超2.76億元，合計三大法人買超14.85億元。外資主要買超對象以金融股為主，其中新光金獲外資大舉買超2.6萬張，創今年以來次高，第一金、元大金、開發金等也見到外資買盤湧入；不過鴻海則是續遭外資賣超4,198張，累計已連續六日賣超。

在台指期部分，外資大力加碼多單，加碼多單5,231口，淨多單來到48,767口；投信回補空單510口，淨空單32,177口；自營商加碼空單1,355口，淨空單7,666口，合計三大法人加碼多單4,386口，淨多單為8,924口。

法人表示，雖然外資周四大舉加碼台指期多單，且在現貨也轉為買超，但買超台股的力道仍是不較台指期來得積極，不排除外資有可能會重新上演先布局期貨，再加碼現貨的策略，後續觀察外資能否穩定加碼台股，方能視為指數上漲的關鍵。

富邦投顧表示，美股周四受經濟數據創下近年新高影響下，帶動美科技類股止跌回穩，推動台指期周五轉向正價差，顯示投資人對於目前台股走勢樂觀看待。

元大投顧表示，中美貿易關係發展仍是左右近日行情的關鍵，美國預計下周將會公布對中國課徵關稅的清單，在此之前行情預期仍維持多空激戰的震盪格局。

永豐金投顧分析，從技術面來看，周五日K以跳空開高的墓碑十字線作收收復季線，指數呈現三角收斂的震盪格局。周六台股獨家開市，就以往經驗量能會明顯較低，不過同時也是第1季的最後一天，除了可注意權值股的動向外，投信的作帳行情也將是投資人可觀察的重點。