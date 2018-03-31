親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
今日股市
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

最遲下週一見爸媽 孫安佐首曝近況：學到教訓

美股休市 台股開盤漲19點

2018-03-31 09:12經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

台股周五受惠美國科技股帶動回神，終場上漲60.3點，外資在期現貨市場同步翻多，而昨夜美股因耶穌受難日休市，亞股今（31）日未開盤，台股獨家開市，以上漲19.49點開出，開在10,925.71點，電子三劍客台積電（2330）、大立光（3008）小漲0.4、0.6%，鴻海（2317）開跌逾1%。

觀察昨日三大法人買賣超動作，外資及陸資買超19.56億元，投信賣超7.47億元，自營商買超2.76億元，合計三大法人買超14.85億元。外資主要買超對象以金融股為主，其中新光金獲外資大舉買超2.6萬張，創今年以來次高，第一金、元大金、開發金等也見到外資買盤湧入；不過鴻海則是續遭外資賣超4,198張，累計已連續六日賣超。

在台指期部分，外資大力加碼多單，加碼多單5,231口，淨多單來到48,767口；投信回補空單510口，淨空單32,177口；自營商加碼空單1,355口，淨空單7,666口，合計三大法人加碼多單4,386口，淨多單為8,924口。

法人表示，雖然外資周四大舉加碼台指期多單，且在現貨也轉為買超，但買超台股的力道仍是不較台指期來得積極，不排除外資有可能會重新上演先布局期貨，再加碼現貨的策略，後續觀察外資能否穩定加碼台股，方能視為指數上漲的關鍵。

富邦投顧表示，美股周四受經濟數據創下近年新高影響下，帶動美科技類股止跌回穩，推動台指期周五轉向正價差，顯示投資人對於目前台股走勢樂觀看待。

元大投顧表示，中美貿易關係發展仍是左右近日行情的關鍵，美國預計下周將會公布對中國課徵關稅的清單，在此之前行情預期仍維持多空激戰的震盪格局。

永豐金投顧分析，從技術面來看，周五日K以跳空開高的墓碑十字線作收收復季線，指數呈現三角收斂的震盪格局。周六台股獨家開市，就以往經驗量能會明顯較低，不過同時也是第1季的最後一天，除了可注意權值股的動向外，投信的作帳行情也將是投資人可觀察的重點。

相關新聞

樺漢溢價收購帆宣 股價齊走揚

2018-03-31 09:32

亞洲企業獲利強 投信看好牛市不止

2018-03-31 08:31

台股獨家開市 法人估量縮整理

2018-03-31 08:30

熱門文章

鴻海上季大賺716億元 原來不是因為蘋果？

2018-03-30 21:20

鴻海去年Q4大賺716億元 賺一季抵三季

2018-03-30 20:15

15檔獲利創新高 外資挺

2018-03-31 00:24

五機構預測 台股Q2將攻高

2018-03-31 00:33

帆宣： 樺成收購本公司案 15日內開董事會對股東提建議

2018-03-30 20:43

鴻海去年EPS 8.01元 探六年低點

2018-03-31 00:26

樺漢停牌受矚目 謎底預計晚間揭曉

2018-03-30 13:25

黃文清：資金回流意願仍不高 首選高現金殖利率個股

2018-03-30 12:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top